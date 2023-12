File spariti dal vostro Google Drive? Ecco come ripristinarli

Aggiornamento 07/12: Google ha finalmente pubblicato un nuovo aggiornamento dell’app Google Drive per Desktop che risolve il bug della sparizione dei file e permette di ripristinare i backup mancanti. Nell’articolo trovate tutte le informazioni necessarie e la guida utile a recuperare i propri file.

In questi giorni sono davvero tante le segnalazioni di utenti che hanno visto sparire i propri file da Google Drive dopo aver eseguito l’ultimo aggiornamento dell’app desktop del servizio di cloud storage di Big G. Le cartelle precedentemente sincronizzate sembrano essere tornate indietro nel tempo di diversi mesi, a causa probabilmente di un bug che sembra aver coinvolto davvero tantissime persone.

Un bug potrebbe aver desincronizzato Google Drive: non disinstallate l’applicazione!

Crediti: Google

Sono davvero tanti gli utenti che in questi giorni hanno scoperto di non avere più i loro amati file sincronizzati su Google Drive: il problema sembra essersi verificato durante l’aggiornamento dell’applicazione Desktop (sia su Windows che su macOS) nel passaggio dalla versione 84.0.0.0 alla 84.0.4.0. La compagnia di Mountain View ha riconosciuto il problema ed avviato un indagine, ma il momento non sembrano esserci risoluzioni in vista.

In attesa che la situazione si possa risolvere nel migliore dei modi, tuttavia, Google ha comunicato agli utenti alcune indicazioni da seguire per evitare di complicare ulteriormente il problema e perdere in modo definitivo i propri file. In particolar modo, bisogna assolutamente evitare di disinstallare l’applicazione, disconnettere il proprio account dall’app, oppure cancellare la cartella DriveFS localizzata nelle seguenti cartelle.

Windows: %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\DriveFS

macOS: ~/Library/Application Support/Google/DriveFS

Google, inoltre, consiglia anche di effettuare un backup di questa cartella, in modo da poter conservare i file precedentemente sincronizzati su Google Drive anche in un’altra posizione sul proprio PC.

Aggiornamento 07/12: come ripristinare i file spariti da Google Drive

Crediti: Google

In queste ore Google ha finalmente pubblicato un nuovo aggiornamento per l’app desktop di Google Drive che risolve il bug della sparizione dei file dovuto alla precedente patch. Grazie a questa nuova versione è possibile attivare una modalità nascosta in grado di recuperare i file da backup. Trovate il procedimento da seguire qui sotto.

Installare l’ultimo aggiornamento 85.0.13.0 di Google Drive per Desktop Fare click sul pulsante “Impostazioni” tenendo premuto il tasto SHIFT Selezionare “Recupera dei Backup” Recuperare i file mancanti dall’elenco

In questo modo dovreste riuscire a recuperare i file precedentemente spariti da Drive: nel caso in cui doveste continuare ad avere problemi, potete consultare la pagina del supporto di Google per ulteriori informazioni sul procedimento.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le