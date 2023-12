Huawei Watch GT 4 Christmas Edition in tiratura limitata: novità e prezzi

Le festività natalizie si avvicinano, e per celebrarle è stato lanciato Huawei Watch GT 4 Christmas Edition, la nuova edizione dello smartwatch di punta dell’azienda cinese. Vediamo cosa cambia rispetto alla versione standard, fra estetica, specifiche e prezzi.

Huawei presenta la nuova versione Christmas Edition dello smartwatch Watch GT 4

Huawei Watch GT 4 Christmas Edition è disponibile in tre varianti: le due colorazioni Green e Brown da 46 mm, disponibili con cinturino 22 mm Lava Red (rosso e nero), e quella Milanese da 41 mm con cinturino 20 mm EasyFit in Rosa, tutte e tre con scocca in acciaio inox.

Rimangono invariate le specifiche, per uno smartwatch dal display circolare OLED da 1,43″/1,32″ 466 x 466 pixel con ghiera rotante, certificazione 5ATM per immersioni fino a 50 metri, HarmonyOS 4.0, batteria da 323/524 mAh, Bluetooth 5.2 e GPS.

Huawei Watch GT 4 Christmas Edition viene venduto al prezzo di 279,90€ per le versioni Green e Brown e di 309,90€ per quella Milanese, fino a esaurimento scorte. Con l’acquisto entro il 27 dicembre sono disponibili in omaggio le cuffie true wireless Huawei FreeBuds SE 2.

