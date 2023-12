Al via i leak su Xiaomi 15: si parla già del futuro della serie

La nuova serie Xiaomi 14 è stata presentata da pochissimo e siamo in trepidante attesa del debutto fuori dalla Cina (ma bisognerà pazientare). Nonostante tutta l’attenzione sia fissa sugli ultimi modelli della famiglia, un noto insider cinese ha pensato bene di portarsi avanti con il lavoro, svelando i primissimi leak dedicati a Xiaomi 15.

Xiaomi 15: cosa aspettarsi dal prossimo top di gamma della casa cinese

Crediti: Xiaomi

Al momento si tratta di informazioni basilari; tuttavia è un chiaro segnale che i lavori intorno alla prossima serie di smartphone sono già cominciati. Purtroppo non ci sono dettagli in merito al look, anche se DigitalChatStation ci offre un primissimo accenno al design. Infatti pare che il prossimo Xiaomi 15 riproporrà il medesimo schermo da 6,36″ dell’attuale Xiaomi 14, con risoluzione 1.5K (2.670 x 1.200 pixel) e bordi flat, prodotto da TCL. Ciò vuol dire che avremo nuovamente un top di gamma compatto e diamo per scontato che sarà accompagnato da uno modello Pro con schermo più ampio.

Il futuro top di gamma avrà cornici ancora più sottili ed una luminosità di picco di 1.400 nit. Il pannello sarà dotato di tecnologia LTPO ed una frequenza di aggiornamento da 1 Hz fino a 120 Hz (con una particolare attenzione al risparmio energetico). Stando alle parole del leaker c’è ancora tempo per eventuali miglioramenti, magari nella risoluzione e nella luminosità. DigitalChatStation non si ferma qui e snocciola alcuni dettagli anche su Xiaomi 15 Pro: il top di gamma dovrebbe offrire un pannello con risoluzione 2K e cornici ancora più ottimizzate rispetto al predecessore (passando addirittura da 0,9 mm a soli 0,6 mm). Ovviamente, a muovere il tutto, ci sarà lo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm.

Comunque è bene prendere qualsiasi dettaglio come semplici rumor: è davvero prestissimo per parlare della gamma Xiaomi 15, visto che il debutto della serie più recente è ancora fresco. Nonostante ciò è stato proprio il CEO Lei Jun a stuzzicare i Mi Fan: nei giorni scorsi ha lanciato un sondaggio riguardante proprio il futuro Xiaomi 15!

