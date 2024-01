Sterilizza tutto in un attimo, con la lampada UV portatile BlitzWolf (a 9€)

BlitzWolf BW-FUN9 è un pratico gadget 2 in 1 di cui non potrete fare più a meno: una torcia portatile per illuminare gli ambienti bui ed un pratico mini sterilizzatore con luce UV, due prodotti in uno a soli 9€ in offerta lampo su Banggood!

Codice sconto BlitzWolf BW-FUN9: la lampada UV portatile sterilizza ogni superficie e costa solo 9€

Crediti: BlitzWolf

Con la lampada UV portatile BlitzWolf BW-FUN9 puoi sterilizzare qualsiasi superficie in un attimo e con la massima semplicità. Il dispositivo è composto da una struttura in lega di alluminio con 3 luci UV integrate e 3 LED bianchi: basta premere il tasto di accensione per avere subito a portata di mano una pratica torcia, ma con un ulteriore pressione il gadget si trasforma in una lampada UV. In questo modo è possibile eliminare germi e batterie in un attimo, senza ulteriori azioni. Inoltre si tratta di una soluzione senza fili, con una batteria integrata da 1.200 mAh (per un’autonomia di circa 2 ore di sterilizzazione e fino a 5 ore di utilizzo come torcia LED).

Crediti: BlitzWolf

La lampada UV portatile BlitzWolf BW-FUN9 scende a soli 9€ grazie a quest’offerta lampo dello store Banggood; è presente la spedizione senza costi doganali, a soli 86 centesimi. Un’occasione top per un gadget utilissimo, da portare sempre con te. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

