Igiene dentale al top con lo spazzolino elettrico di Xiaomi: oggi a meno di 30€!

Se volete migliorare la vostra igiene dentale spendendo davvero poco, oggi è il vostro giorno fortunato! Grazie al nuovo codice sconto di TomTop, infatti, è possibile portare a casa lo spazzolino elettrico Xiaomi Mijia Sonic Electric Toothbrush T302 ad un prezzo davvero eccezionale. Meno di 30€ per un dispositivo in grado di mantenere la bocca sempre fresca e pulita!

Xiaomi Mijia Sonic Electric Toothbrush T302 ad un prezzo super con l’offerta di TomTop

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Mijia Sonic Electric Toothbrush T302 è uno spazzolino elettrico dotato di motore brushless che invia tutta la potenza direttamente alla testina rotante, in modo da ridurre le vibrazioni del dispositivo e garantire una pulizia più precisa ed accurata. Con la certificazione IPX8, questo spazzolino è protetto completamente dall’acqua quindi non avrete problemi a sciacquarlo, mentre la batteria garantisce almeno 65 giorni di utilizzo in modalità standard.

Nella confezione sono incluse anche quattro testine di ricambio, oltre alla base di ricarica che richiede circa 4 ore per ripristinare al 100% la batteria dello spazzolino elettrico. Il dispositivo, inoltre, è acquistabili in diverse colorazioni in base alle proprie preferenze: bianco, rosa e blu.

Xiaomi Mijia Sonic Electric Toothbrush T302 è disponibile oggi al prezzo di 29.99€ grazie al codice sconto di TomTop che trovate qui sotto. La spedizione avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre store online è totalmente gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le