Tutti pronti per il bel tempo con gli occhiali da sole Xiaomi, a soli 20€

Gli appassionati della casa cinese lo sanno bene: Xiaomi non è solo tech, ma anche tantissimi prodotti alla moda e lifestyle. E proprio tra questi troviamo gli occhiali da sole Xiaomi Mijia Luke, lanciati in patria un bel po’ di tempo fa, ora disponibili all’acquisto anche su Banggood: eleganti ed economici, sono in offerta con codice sconto e spedizione gratuita!

Xiaomi Mijia Luke sono gli occhiali da sole del brand, alla moda ed economici | Codice sconto

Crediti: Xiaomi

Gli occhiali da sole Xiaomi Mijia Luke sono un modello economico e alla moda, con un design da aviatore ed un corpo ultra-leggero (realizzato in lega di alluminio-magnesio). Gli occhiali presentano lenti polarizzate TAC con protezione UV400 (prodotte in Germania e dotate di un grado di efficienza superiore al 95%) ed un rivestimento anti-riflesso OAR ed otto strati.

Crediti: Xiaomi

Gli occhiali da sole Xiaomi Mijia Luke debuttano su Banggood e sono subito in offerta lampo con un risparmio importante; inoltre basta utilizzare il codice sconto dedicato (lo trovi nel box in basso) per far scendere il prezzo a soli 20,4€! Una cifra davvero invitante, a cui si aggiunge anche la spedizione gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le