OPPO Reno 12: la nuova serie ha una data d’uscita

Ormai è da diverse settimane che si parla dei prossimi modelli della serie Reno, con tanto di immagini leak e voci di corridoio su specifiche e novità varie. Insomma, era nell’aria ed ora la conferma è finalmente arrivata: OPPO Reno 12 e Reno 12 Pro hanno una data di presentazione ufficiale ed è vicinissima.

OPPO Reno 12 e 12 Pro, ufficiale la data di presentazione: ecco quando arriveranno

Reno 11 Pro – Crediti: OPPO

Come al solito quando si parla di novità di brand cinese, il debutto dei nuovi smartphone è atteso in patria. Per ora non ci sono dettagli in merito all’uscita Global, anche se ci sono stati degli avvistamenti in varie certificazioni. La data di presentazione di OPPO Reno 12 e 12 Pro (in Cina) è fissata per il 23 maggio, quindi manca poco al debutto. Al momento l’azienda asiatica non ha svelato quali e quanti smartphone saranno lanciato, ma visti i precedenti (ossia la gamma Reno 11) è probabile che ritroveremo un modello standard e il fratello maggiore Pro.

Crediti: OPPO

Per saperne di più in merito a design e specifiche sarà necessario attendere ancora: sicuramente nel corso dei prossimi giorni OPPO svelerà dei dettagli in più, ma nel frattempo gli insider non sono rimasti a guardare da lontano. E infatti, di seguito trovate la presunta scheda tecnica sia di OPPO Reno 12 che del modello Pro (frutto dei leak), come di consueto da prendere con le dovute precauzioni.

Dimensioni ???

Certificazione IP65

Display OLED curvo a 10 bit da 6,7″ Full HD+ / 1.5K+ con densità di ??? PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a ??? Hz, luminosità fino a ??? nit e PWM Dimming a ??? Hz

curvo a 10 bit da / con densità di ??? PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a ??? Hz, luminosità fino a ??? nit e PWM Dimming a ??? Hz Lettore d’impronte ottico nel display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity Dimensity 8300 (oppure 8200 oppure l’inedito 8250 ) / Dimensity 9200+ a 4 nm TSMC

(oppure oppure l’inedito ) / a 4 nm TSMC 12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C

Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.8-2.0) con OIS, ultra-wide e teleobiettivo con zoom 2X

(f/1.8-2.0) con OIS, ultra-wide e teleobiettivo con zoom 2X Selfie camera da 50 MP con autofocus (questa feature solo su 12 Pro)

con autofocus (questa feature solo su 12 Pro) Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14

