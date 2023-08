Snapdragon 8+ Gen 2 c’è ma non esiste: la strategia caotica di Qualcomm

A differenza degli anni precedenti, nel 2023 Qualcomm ha adottato un altro approccio per i suoi SoC Snapdragon serie 8. Tutto parte a fine 2022, quando venne presentato lo Snapdragon 8 Gen 2, che abbiamo visto a bordo di modelli come Xiaomi 13, OPPO Find X6, vivo X90 e così via. Con l'arrivo della serie Galaxy S23, Samsung e Qualcomm hanno collaborato per la creazione dello Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, un SoC co-ingegnerizzato che ha sostituito in toto gli Exynos e che è stato potenziato rispetto al SoC standard. Ma se in passato avevamo Snap 8 Gen 1 e 8+ Gen 1, 888 e 888+, 865 e 865+, questa volta lo Snapdragon 8+ Gen 2 non sembrerebbe esistere, quando in realtà è già davanti ai nostri occhi.

Snapdragon 8 Gen 2, for Galaxy e 8+ Gen 2: c'è confusione, ma Qualcomm chiarisce

Crediti: Qualcomm

Fra luglio e agosto sono usciti Red Magic 8S Pro e Nubia Z50S Pro, riedizioni dei rispettivi top di gamma che al loro interno celano entrambi il cosiddetto Snapdragon 8 Gen 2 Leading Edition. Tuttavia, di questo SoC non esiste alcun riferimento ufficiale da parte di Qualcomm, e la dicitura “Leading Edition” è stata adottata in maniera ufficiosa dai produttori di smartphone per differenziare i due microchip.



Scavando più a fondo, si scopre che il SoC usato da ZTE (Red Magic e Nubia sono suoi sub-brand) è siglato SM8550-AC, la stessa sigla dello Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, mentre l'8 Gen 2 è siglato SM8550-AB. Non è la prima volta che Qualcomm utilizza diciture del genere,: sin dal 2013, cioè dalla creazione della serie Snapdragon 8, diversi modelli hanno avuto più versioni:

Snapdragon 800 MSM8974AA – CPU a 2,26 GHz, GPU a 450 MHz, RAM LPDDR3-800 MSM8274AB – CPU a 2,36 GHz, GPU a 578 MHz, RAM LPDDR3-933

Snapdragon 801 MSM8974AA – CPU a 2,26 GHz, RAM LPDDR3-800 APQ8074AB – CPU a 2,36 GHz, RAM LPDDR3-933 MSM8274AC – CPU a 2,45 GHz

Snapdragon 810 MSM8994 – GPU a 600 MHz MSM8994v2 – GPU a 630 MHz

Snapdragon 820 MSM8996 Lite – CPU a 1,8 GHz, GPU a 510 MHz, RAM LPDDR4-1333 MSM8996 – CPU a 2,15 GHz, GPU a 624 MHz, RAM LPDDR4-1866

Snapdragon 821 MSM8996 Pro-AB – CPU a 2,15 GHz, GPU a 624 MHz MSM8996 – Pro-AC – CPU a 2,34 GHz, GPU a 653 MHz



Dal 2013 al 2017, quindi, Qualcomm ha usato le sigle AA, AB e AC per indicare quale versione del SoC fosse in base alle frequenze di CPU, GPU e RAM. Dal 2017 al 2019, la fascia alta è stata invece proposta da Qualcomm in una sola versione (Snap 835 e 845), salvo poi tornare sui suoi passi ma in una veste più chiara agli utenti. Essendo il SoC un componente sempre più importante nella scheda tecnica, è necessario che il consumatore capisca subito di quale si tratta. Venne quindi adottata la denominazione Plus, utile per capire al volo che quel SoC fosse più potente della sua versione precedente, con modelli quali Snapdragon 855 e 855+, 865 e 865+ e 888 e 888+.

Nel 2022 si cambia di nuovo e arrivano le generazioni, a partire da Snapdragon 8 Gen 1 e 8+ Gen 1. Rispetto al passato, questa volta la denominazione Plus serve per indicare un cambiamento più marcato: oltre a potenziare CPU e GPU, si passa dai 4 nm di Samsung ai 4 nm di TSMC, risolvendo i problemi di efficienza della Gen 1.

Arriviamo così al 2023 e alla Gen 2, di cui abbiamo visto esistere due versioni: SM8550-AB (8 Gen 2) e SM8550-AC (8 Gen 2 for Galaxy e Leading Edition). Questa volta il processo produttivo rimane lo stesso, e l'unica differenza sta nel potenziamento di CPU (da 3,2 a 3,36 GHz) e GPU (da 680 a 719). Perché non esiste lo Snapdragon 8+ Gen 2, quindi? Interrogata sulla questione, Qualcomm ha così risposto:

Non ci sono differenze nelle specifiche tra Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy e questa nuova variante di Snapdragon 8 Gen 2 con velocità di picco della CPU di 3,36 GHz. Dopo l'annuncio della nostra partnership strategica ampliata nel luglio 2022, abbiamo lavorato a stretto contatto con Samsung per personalizzare in modo univoco Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy per Flip5/Fold5/Tab9. Ad esempio, Samsung ci ha fornito l'IP proprietario della fotocamera per integrarlo nello Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy. Dato il piccolo aggiustamento alla frequenza del core principale della CPU, stiamo trattando questa piattaforma come una variante della piattaforma originale (Snapdragon 8 Gen 2).

Qualcomm conferma che Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy e la “nuova variante” (SM8550-AC) sono quasi identici; l'unica differenza è l'integrazione delle librerie fotografiche di Samsung affinché l'ISP Qualcomm sia ottimizzato per funzionare meglio con le fotocamere degli smartphone Samsung su cui è montato. Aggiunge poi:

Il nostro obiettivo è mantenere la nostra struttura di denominazione semplificata introdotta a novembre 2021, in modo che sia più facile per gli OEM e i consumatori scoprire e scegliere i dispositivi basati su Snapdragon.

In poche parole, la versione SM8550-AC non si chiama Snapdragon 8+ Gen 2 ma viene trattata come una variante dello Snapdragon 8 Gen 2. Viene da chiedersi allora perché lo Snap 8+ Gen 1 avesse quel nome e non fosse una variante dell'8 Gen 1: Qualcomm non lo spiega, ma l'ipotesi più plausibile è che la denominazione Plus venga utilizzata solo quando c'è da segnalare un cambiamento più evidente. Se fra 8 Gen 1 e 8+ Gen 1 c'era anche un cambio di fabbrica (da Samsung a TSMC), fra 8 Gen 2 e la variante AC cambiano solo le frequenze, ed evidentemente per Qualcomm ciò non rappresenta un cambiamento tale da meritare un nome a sé stante.

Per Qualcomm ciò semplificherebbe la vita agli utenti: tuttavia, avere due SoC con lo stesso nome ma diversi fra loro (seppur in maniera non netta) potrebbe rischiare di creare confusione nei meno attenti alle specifiche tecniche.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le