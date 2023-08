Cubot Mega Deal: i nuovi KingKong Star, Note50 e TAB subito in sconto!

Cubot ha lancia in questi giorni la nuova promozione Cubot Mega Deal con cui il noto produttore cinese ha deciso di offrire grandi sconti fin da subito anche sui nuovissimi prodotti KingKong Star, Note50 e TAB KingKong! Grazie ai nuovi codici sconto messi a disposizione su AliExpress è possibile risparmiare fin da subito sulla nuova lineup, approfittando di tantissimi sconti fino al 50%!

La nuova lineup di Cubot subito in offerta grazie ai Mega Deal con sconti fino al 50%!

Crediti: Cubot

Dal 7 fino all'11 agosto, la promozione Cubot Mega Deal permette di risparmiare su tantissimi tablet, smartphone e dispositivi intelligente del celebre brand cinese, inclusi i prodotti appena lanciati sul mercato. Con i codici sconto che trovate qui sotto è possibile ottenere un grande risparmio anche su KingKong Star, il nuovo smartphone rugged (certificato IP68/IP69K) con display da 6.78″ FHD+, in grado di scattare fotografie di alto livello grazie alla tripla fotocamera da 100 MP.

Chi invece preferisce gli smartphone più classici, potrà godere di un ottimo sconto su Cubot Note50 che con il suo schermo IPS da 6.56″ offre colori vividi e sempre dettagliati. Questo smartphone è dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, accompagnato da una fotocamera da 50 MP in grado di catturare i momenti più importanti ed emozionati della vostra estate.

Crediti: Cubot

Se siete alla ricerca di un tablet, non potrete far a meno dello sconto sul nuovo TAB KingKong, un dispositivo rugged che non teme alcuna avventura in giro per il mondo. Il tablet offre la certificazione IP68 e IP69K ed è dotato di uno schermo IPS da 10.1″ FHD+ ed una fotocamera da 16 MP per scattare foto anche nelle situazioni più difficili. Sotto la scocca, invece, batte il cuore di un chipset MT8788 octa-core, affiancato da ben 16 GB di RAM.

Per tutte le informazioni sulla promozione Cubot Mega Deal vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale su AliExpress, dove troverete tanti prodotti in sconto fino al 50% dal 7 fino all'11 agosto!

