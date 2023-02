HarmonyOS può essere installato anche su PC: le performance sono sorprendenti

Huawei ha portato HarmonyOS su qualsiasi tipo di dispositivo smart: telefoni, tablet, smartwatch, IoT e auto. Di recente, tuttavia, il sistema operativo sviluppato dall'azienda cinese è arrivato anche sui primi PC laptop, con risultati davvero sorprendenti in termini di performance, nonostante ci sia ancora bisogno di tanto lavoro di ottimizzazione.

HarmosyOS arriva anche sui PC laptop, ma c'è ancora tanto lavoro da fare

Uno sviluppatore cinese ha utilizzato OpenHarmony, la piattaforma Open Source del sistema operativo, per portare HarmonyOS su un PC portatile con architettura x86 e processore Intel i5-8265U, oltre ad un non meglio specificato processore Intel i3. Come accennato in precedenza, le performance sono risultate ottime, ma sono ancora tante le correzioni da apportare.

Lo sviluppatore infatti, è riuscito a far funzionare i driver necessari al collegamento della tastiera e del touchpad, mentre quelli dedicati alla scheda grafica, al suono e al display esterno hanno bisogno ancora di grande ottimizzazione.

Un gran passo in avanti, che potrebbe portare Huawei a sostituire il sistema operativo attualmente in uso sui propri PC con una versione di HarmonyOS veloce ed assolutamente più leggera, in grado di sfruttare al meglio l'hardware.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il