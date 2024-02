Samsung ha un “trucco” per pagare meno i suoi pieghevoli

Probabilmente ci sarà un tempo in cui per comprare uno smartphone pieghevole non sarà obbligatorio spendere uno stipendio, anche grazie al lavoro svolto da Samsung. Pochi giorni fa è stato avvistato quello che potrebbe essere il suo primo foldable economico, modello a cui da tempo si vocifera l’azienda sud-coreana starebbe lavorando. Per portarlo alla luce, Samsung Display avrebbe ideato un nuovo processo produttivo che permetterebbe alla casa madre di abbassare i prezzi.

Gli smartphone pieghevoli Samsung potrebbero costare meno, grazie a questa tecnica produttiva

Quello a cui starebbe lavorando Samsung Display sarebbe un metodo alternativo per la produzione dei pannelli pieghevoli OLED, più nello specifico le loro cornici. Finora, la compagnia ha adoperato la cosiddetta “micro-decorazione a secco” (MDD) tramite il fornitore partner Segyung Hitech, usata per la realizzazione delle pellicole che vengono poi tagliate per la formazione delle cornici.

Al suo posto, Samsung vorrebbe utilizzare la stampa a getto d’inchiostro, di modo che la pellicola prodotta sia più lunga di quella creata tramite MDD, potendo così ritagliare e ricavarne più pellicole per formare le cornici, grazie all’inchiostro che formerebbe le lunette necessarie per nascondere circuiteria e componentistica dei pannelli.

Il risultato sarebbe la possibilità per Samsung di risparmiare sui costi di produzione e potenzialmente abbassare il prezzo al pubblico. Si vocifera che il processo in questione sarà in gioco per la produzione dei pieghevoli dei prossimi mesi, cioè Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6. Tuttavia, Samsung potrebbe approfittarne per abbassare i costi produttivi ma allo stesso tempo lasciare invariati i prezzi e aumentare così la loro profittabilità.

