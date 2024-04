Samsung Galaxy S20: buone notizie per gli amanti degli aggiornamenti

Introdotta sugli scaffali nel febbraio 2020, oltre quattro anni fa, la serie Samsung Galaxy S20 debuttò sul mercato e lo fece con una politica degli aggiornamenti che prevedeva 3 anni di major update e 4 anni di patch di sicurezza. Arrivarono con Android 10 e sono stati supportati fino ad Android 13 con la One UI 5, e questo significa che gli aggiornamenti Android e One UI non arriveranno più.

Samsung allunga il supporto degli aggiornamenti per la serie Galaxy S20

Lo stesso varrebbe per gli aggiornamenti di sicurezza: essendo giunti al quarto anno, Samsung Galaxy S20, S20+ ed S20 Ultra non dovrebbero più essere aggiornati in tal senso. Tuttavia, consultando la pagina dedicata sul sito ufficiale della compagnia, si scopre che tutti i modelli della serie top del 2020 continuerà a ricevere patch di sicurezza. Ci sarà comunque un cambiamento nella cadenza, con i possessori degli smartphone in questione che non riceveranno più aggiornamenti mensili bensì aggiornamenti trimestrali. Unica eccezione è rappresentata da Samsung Galaxy S20 4G/5G, che continua a riceverli ancora mensili per qualche mese.

