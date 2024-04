Google Pixel 9, Fold e Tablet avranno la connessione satellitare grazie a Samsung

I dispositivi Google Pixel di prossima generazione potranno vantare anch’essi la connessione satellitare grazie ad un nuovo modem firmato Samsung in arrivo con i nuovi Tensor G4. Con il chipset aggiornato, infatti, verrà finalmente incluso un nuovo modem che oltre a migliorare le prestazioni per quanto riguarda la connettività mobile, mettere a disposizione degli utenti anche nuove funzionalità.

Il nuovo modem Exynos porterà la connessione satellitare su Pixel 9, Fold 2 e Tablet 2

Crediti: Smartprix x OnLeaks

Stando alle informazioni raccolte e condivise dal portale Android Authority, il prossimo chipset Tensor G4 vedrà anche l’introduzione del nuovo modem Samsung Exynos 5400, che tra i vari miglioramenti alla connettività introdurrà finalmente il supporto ufficiale per la connessione satellitare d’emergenza per i relativi SOS.

Questa miglioria dovrebbe arrivare per la prima volta sul prossimo Google Pixel 9 previsto per il periodo autunnale, ed in seguito anche su Pixel Fold di nuova generazione e su un inedito Pixel Tablet con connettività 5G con il nome in codice “clementine“. Il nuovo modem Exynos 5400 di Samsung andrà a migliorare anche le prestazioni del 5G, aggiungendo il supporto per 3GPP Release 17.

