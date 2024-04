ANBERNIC RG556 scende a 205€: è la retro console premium con AMOLED touch Full HD!

Sei un appassionato di retro console e stai cercando un modello diverso dal solito? O magari ti stai avvicinando per la prima volta a questo mondo e vorresti provare un’esperienza di alto livello (ma in un formato nostalgico)? La nuova retro console ANBERNIC RG556 è la novità che stavi aspettando: una soluzione completa a tutto tondo, un modello premium che di certo non lascia indifferenti, subito in offerta con codice sconto.

Codice sconto ANBERNIC RG556: una retro console premium in grado di dare tante soddisfazioni

Crediti: ANBERNIC

La mini console ANBERNIC RG556 può rientrare a tutti gli effetti nella categoria premium, viste le sue caratteristiche: non si tratta di una soluzione con un chipset di fascia top, ma sono tutte le feature intorno a rendere l’esperienza di punta. A muovere il tutto è presente il classico Unisoc T820 con GPU Mali G57, 8 GB di RAM LPDDR4X, 128 GB di storage UFS 2.2 ed una schedina di memoria da 256 GB. Ma allora quali cosa rende questa retro console diversa dal solito? Per prima cosa è dotata di uno schermo AMOLED con tanto di touch (un display da 5,48″) e risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel); il software è Android 13, quindi è come avere tra le mani uno smartphone in grado di fungere da console.

Per evitare problemi di temperature è presente una ventola di raffreddamento; infine i gli sticker analogici sono dotati di Hall Effect. Tra le altre caratteristiche troviamo i trigger a pressione, un giroscopio a sei assi, un motore di vibrazione, 5.500 mAh di batteria (per un’autonomia fino a 8 ore) ed una porta Type-C con uscita DisplayPort.

Crediti: ANBERNIC

La retro console ANBERNIC RG556 arriva su Geebuying ed è subito in sconto ad un prezzo super conveniente: solo 205€ utilizzando il codice che trovi nel box in basso, con tanto di spedizione gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

