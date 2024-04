Huawei Band 9 arriva in Italia: più smart ma costa uguale a prima

Presentata lo scorso mese in Cina, la nuova smartband Huawei Band 9 sta arrivando ufficialmente anche in Italia, portando con sé una scheda tecnica di poco diversa rispetto al modello precedente ma al contempo con un prezzo invariato.

Huawei Band 9, la nuova smartband è stata lanciata sul mercato in Italia

Crediti: Huawei

Huawei Band 9 misura 43,45 x 24,86 x 8,99 mm, ha un peso di 14 grammi e offre ancora una volta un display rettangolare touch AMOLED da 1,47″ con risoluzione 194 x 368 pixel, densità di 282 PPI e Always-On. La scocca in polimero e il cinturino in fluoroelastomero o nylon (a seconda del colore) ha certificazione 5ATM, tasto fisico laterale e una dotazione comprensiva di accelerometro, giroscopio, magnetometro, per la luminosità automatica e cardiofrequenzimetro.

Questa sensoristica offre funzionalità come la suite Huawei TruSeen 5.5 per misurare i segni vitali come il monitoraggio cardiaco sempre attivo, misurazione SpO₂ con frequenza respiratoria ed eventuali anomalie, ciclo mestruale, Huawei TruRelax per lo stress ed è stato migliorato il monitoraggio del sonno con Huawei TruSleep 4.0, con consigli e suoni per conciliare il sonno, il tutto a favore di oltre 100 modalità di allenamento.

La batteria offre un’autonomia fino a 14 giorni e ha il supporto alla ricarica magnetica 5W ed è presente la connettività Bluetooth 5.0. Disponibile nelle colorazioni White, Starry Black, Charm Pink, Lemon Yellow e Blue, Huawei Band 9 è disponibile in Italia al prezzo di listino di 59€.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le