Arrivano i saldi Geekmall per la Festa della Mamma: sconti fino al 60% per i tuoi regali tech!

I saldi Geekmall sono tornati e stavolta per una buona ragione: se siete in cerca di un regalo tech per la Festa della Mamma, allora preparatevi a risparmiare un bel po' grazie alle offerte lampo e i nuovi codici sconto dedicati all'evento. Robot aspirapolvere, veicoli elettrici, soluzioni per la cucina, ma anche soluzioni per mamme creative (come incisori laser e stampanti 3D): acquista i regali su Geekmall e risparmi fino al 60%!

Geekmall lancia i saldi per la Festa della Mamma 2023: tutte le offerte e i nuovi coupon per risparmiare

Le offerte di Geekmall per la Festa della Mamma 2023 comprendono n numerose occasioni su una miriade di prodotti tecnologici, sia per quanto riguarda le pulizie intelligenti che la cucina, ma anche gli spostamenti green e tanto altro ancora. Oltre alle varie offerta lampo ci sono anche dei nuovi codici sconto da utilizzare per determinate categorie di prodotti.

Coupon: SR4KV9TQ – 4% di sconto sui prodotti DIY-Tech

– 4% di sconto sui prodotti DIY-Tech Coupon: AIF1FXBW – 4% di sconto sui prodotti per la pulizia della casa

– 4% di sconto sui prodotti per la pulizia della casa Coupon: T6K7CHZ1 – 4% di sconto sull'elettronica di consumo

– 4% di sconto sull'elettronica di consumo Coupon: SJER7Q9N – 4% di sconto sulla mobilità elettrica

Per scoprire tutte le idee regalo tech di Geekmall, date un'occhiata alla pagina dell'evento presente nell'e-commerce.

Volete alcuni spunti tra le soluzioni presenti nello store? Allora eccovi una selezione di prodotti a prezzo super, con sconti fino a 180€, tra dispositivi per le pulizie smart e veicoli green!

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

