Google annuncia Wear OS 4: lo smartwatch diventa più utile

Al Google I/O 2023 si è parlato di molte cose: di intelligenza artificiale e di Android 14, per non parlare di Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Buds A, e fra i protagonisti c'è stato anche Wear OS 4. Sul palco della sua conferenza annuale per gli sviluppatori, il team di Big G ha illustrato al pubblico quali saranno le novità che caratterizzeranno gli smartwatch Android da qui in avanti, e ci sono molte migliorie di cui parlare.

La prima è stata realizzata in collaborazione con Samsung, si chiama Watch Face Format ed è una grossa novità per la realizzazione di quadranti. Il nuovo formato XML permetterà a coloro che vogliono cimentarsi nella creazione di una watchface di occuparsi solamente dell'aspetto estetico, perché tutta la parte tecnica legata a prestazioni e consumi avverrà internamente alla piattaforma Wear OS. Inoltre, l'editor permetterà anche di modificare le watch face compatibili già esistenti, potendo così personalizzarle a proprio piacimento.

Google si è poi occupata di migliorare l'ecosistema, sia che si parli di hardware che di software. Nel primo caso, l'app Google Home permetterà di interagire con videocamere e videocitofoni Nest, fra notifiche e l'apertura delle porte da remoto direttamente dallo smartwatch, e di gestire l'illuminazione domotica; nel secondo caso, l'utente potrà rispondere alle mail su Gmail e gestire il Calendario per eventi e attività, tutto dal proprio polso. A tal proposito, è stato portato avanti il lavoro con le terze parti: WhatsApp sta preparando l'app Wear OS con cui gestire messaggi e chiamate, Spotify aggiungerà nuove tile per brani, podcast e DJ AI, così come Peloton per tracciare allenamenti e obiettivi.

Le novità non si esauriscono qui, perché con il nuovo aggiornamento di Wear OS verrà velocizzato il text-to-speech e si potranno effettuare il backup e ripristino e facilitare il passaggio dei dati da uno smartwatch all'altro. Google afferma che Wear OS 4 sarà disponibile entro fine 2023, nella speranza che da qui ad allora venga completato il rilascio di un Wear OS 3 in ritardo e che non è ancora arrivato a tutti.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il