TicWatch spiega perché l’aggiornamento Wear OS 3 è in ritardo

Se hai uno smartwatch TicWatch targato Mobvoi potresti esserti accorto che l'aggiornamento all'ultima versione del software Wear OS 3 è in ritardo. Come vi avevamo accennato tempo fa, alcuni dei modelli di wearable Mobvoi stavano per aggiornarsi, anche perché parliamo di un major update annunciato due anni fa. Specialmente fra i possessori di modelli quali TicWatch Pro 3, Pro 3 Ultra e E3 si è creato un certo malumore, visto che la compagnia aveva promesso che l'aggiornamento sarebbe dovuto arrivare in questi mesi; per questo, ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui chiarisce la situazione.

Il tuo TicWatch non si aggiorna a Wear OS 3? Mobvoi spiega il perché di questo ritardo

Secondo quanto si legge nel comunicato di Mobvoi, il perché il rilascio dell'aggiornamento Wear OS 3 si sta facendo attendere è da attribuire a difficoltà tecniche riscontrate dagli sviluppatori. I modelli di TicWatch in questione si basano tutti su una doppia piattaforma hardware, cioè Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e l'architettura proprietaria di Mobvoi che gestisce operazioni a basso consumo energetico, in primis il secondo display LCD.

Questo dualismo sta richiedendo più lavoro da parte del team software, che vuole garantire la massima qualità per l'esperienza utente, aggiungendo che a breve inizierà un'ampia fase di Beta Test, a cui gli utenti potranno partecipare. Non c'è ancora una data di rilascio per l'aggiornamento stabile, quindi, ma le indiscrezioni parlano del Q3 2023, cioè del periodo che andrà da luglio a settembre.

Potrebbe volerci ancora molto tempo prima di aggiornare il proprio TicWatch a Wear OS 3, quindi, una notizia che scontenterà i più esigenti lato software. Anche perché fra poche ore si terrà il Google I/O 2023 e all'evento potrebbe essere presentata proprio la nuova versione di Wear OS 4.

