Fino a 600 dispositivi connessi con il nuovo Xiaomi Router 7000

Nelle nostre case ci sono sempre più dispositivi connessi ad internet, ma spesso i vetusti modem forniti dalle compagnie non supportano tutte le connessioni di cui abbiamo bisogno. In nostro soccorso arriva Xiaomi, con con il nuovo Router 7000 mette a disposizione il Wi-Fi 7 di ultima generazione con la possibilità di collegare fino a 600 dispositivi.

Wi-Fi 7 e processore Qualcomm per il nuovo Xiaomi Router 7000

Xiaomi Router 7000 è dotato di chipset Qualcomm IPQ 9554 con CPU quad-core A73 con velocità massima da 1.5 GHz e processo di produzione a 14 nm. Grazie alle sette antenne esterne e due interne Wi-Fi 7 tri-band, questo router può ospitare e gestire fino a 600 dispositivi con una velocità massima di 5764.8 Mbps.

Questo router è dotato anche di connessione NFC ed accelerazione specifica per i dispositivi: il sistema infatti è in grado di riconoscere quale priorità assegnare ad uno specifico dispositivo rispetto ad altri. Per esempio, nel caso delle console di gioco come PlayStation 5 e Xbox Series, il router aprirà un canale privilegiato per garantire alta velocità di connessione e bassa latenza.

Xiaomi Router 7000 è disponibile in Cina attraverso il sito ufficiale al prezzo di circa 119€ (899 yuan). Al momento non sono disponibili informazioni riguardanti una eventuale commercializzazione internazionale di questo nuovo prodotto della nota azienda cinese, ma il dispositivo può essere acquistato ed importato in Europa su AliExpress al prezzo di 163.68€.

