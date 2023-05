Google Pixel 7a: scarica gli sfondi ufficiali | Download

Il nuovo arrivato della serie Pixel ha fatto il suo debutto in Italia nei giorni scorsi, con un design in linea con quello dei fratelli maggiori e specifiche tecniche convincenti. Per i più curiosi e per gli amanti delle personalizzazioni, eccovi gli sfondi ufficiali di Google Pixel 7a, subito disponibili per il download!

Come scaricare gli sfondi ufficiali di Google Pixel 7a

Similmente a quanto avvenuto con i modelli maggiori, gli sfondi ufficiali di Google Pixel 7a sono a tema piume, con varie colorazioni. In realtà i colori delle immagini si basano su quelli del dispositivo (Sea, Charcoal, Snow, Coral), con una variante chiara ed una scura; in aggiunta ci sono altri quattro sfondi, tutti basati sulle versioni scure ma con una tonalità di colore leggermente diversa.

Per effettuare il download degli sfondi ufficiali di Google Pixel 7a non resta che cliccare questo link per scaricare i file: tutte le immagini sono in formato PNG e hanno una risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel).

Per scoprire tutti i segreti del nuovo Pixel 7a, date un'occhiata alla nostra recensione completa!

