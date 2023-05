Il prossimo tablet di Honor avrà uno schermo enorme

Dopo le primissime indiscrezioni di alcune settimane fa, si torna a parlare del prossimo tablet di Honor, forse parte della serie V8. Il nuovo modello rappresenterà una prima volta per la casa cinese, con uno schermo di dimensioni maggiori rispetto al solito (ed un comparto tecnico di buon livello): ecco le ultime novità!

Honor sta per lanciare un nuovo tablet, questa volta con un display di dimensioni maggiorate

Nel momento in cui scriviamo, l'attuale serie di tablet del brand cinese è composta da Honor Pad V8 Pro (lanciato in Cina lo scorso dicembre) e l'attuale Pad V8, presentato a fine aprile; i terminali sono mossi – rispettivamente – dai Dimensity 8100 e 8050. In Italia è presente Honor Pad 8, mosso dallo Snapdragon 680.

Ora sappiamo che un altro dispositivo è in arrivo, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. Il tablet presenta la sigla GDI-W09 ed è stato già certificato; il rilascio è dietro l'angolo e secondo i media asiatici potrebbe far parte della serie Honor Pad V8.

Lo stesso insider DigitalChatStation, attivo sui social cinesi e solitamente affidabile, sostiene che il terminale sia ormai vicinissimo all'uscita. Inoltre il leaker ribadisce che si tratterà di una soluzione mossa dallo Snapdragon 888 ed equipaggiata con un display LCD di grandi dimensioni, stavolta da ben 13″. Inoltre pare che dovremmo ritrovare anche la certificazione IMAX Enhanced.

Restiamo in attesa di ulteriori dettagli: probabilmente il lancio avverrà entro il mese di giugno, anche se come al solito l'ultima parola spetta sempre all'azienda!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il