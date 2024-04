Recensione OPPO Pad Neo: tablet Premium, al giusto prezzo

Il mercato dei tablet non finisce in tempo reale sotto la lente di ingrandimento da parte degli utenti, ma d’altronde sono gli stessi produttori che solitamente non organizzano lanci in pompa magna per nuovi dispositivi nella categoria dei tablet. In fin dei conti è quanto successo con il nuovo OPPO Pad Neo, un prodottino davvero niente male che rappresenta un grande passo in avanti rispetto all’utimo modello AIR che ho provato personalmente, seppur sia inferiore rispetto al Pad 2, che si inserisce in tutt’altra categoria.

Per essere chiari, il nuovo OPPO Pad Neo è un tablet pensato per gli utenti con budget limitato ma che offre comunque la potenza per un buon multitasking e un po’ di giochi, seppur non nasca per questo. Il prezzo? Molto, molto vantaggioso.

Recensione OPPO Pad Neo

Design e Materiali

All’inizio di questa recensione vi ho fatto dei paragoni con altri due modelli dell’azienda cinese; l’Air dello scorso anno, esteticamente, non aveva nulla a vedere con questo modello che si presente nettamente come una soluzione premium a tutti gli effetti, pur rientrando in una categoria non estremamente costosa. La somiglianza, dunque, è nettamente più marcata con l’OPPO Pad 2, il top di gamma del brand.

Quando preso in mano, OPPO Pad Neo offre un’esperienza tattile caratterizzata da una piacevole sottigliezza, caratteristica che lo pone in netta contrapposizione rispetto i tablet concorrenti. La tendenza del mercato, naturalmente, sta tendendo verso dispositivi sempre più sottili, ma è pur vero che difficilmente le aziende riescono a realizzare tali miglioramenti in fasce di prezzo più basse e, anzi, portano tali innovazioni nelle fasce più alte di mercato.

L’utilizzo verticale, visto il form factor a 7:5 del tablet può per alcuni sembrare leggermente scomodo, anche perchè il suo vero potenziale si manifesta quando tenuto in posizione orizzontale. I bordi arrotondati lungo tutto il frame conferiscono al tablet di casa OPPO una ergonomia superiore rispetto il modello Air, per esempio, che presentava forme più spigolose un po’ dappertutto.

In posizione orizzontale, poi, l’OPPO Pad Neo porta il pulsante di accensione in alto a sinistra del dispositivo, e allo stesso tempo, i tasti del volume si allineano perfettamente anche in alto a sinistra, tutti di facile accessibilità. Il tablet dispone di un setup quad-speaker Dolby Atmos, con due altoparlanti su ogni lato, per garantire un effetto stereo sicuramente migliore rispetto a collocazioni alternative viste altrove.

Sempre sul lato sinistro, inserito al centro tra i due altoparlanti, si trova il carrellino per la scheda sim in formato Nano, oltre che lo slot per la MicroSD, utile ad espandere ulteriormente la memoria interna. Il lato destro del tablet ospita, infine, la porta USB-C.

Spostandoci sul retro, poi, è qui evidente come OPPO non abbia trascurato alcun dettaglio di carattere estetico, sia per la doppia finitura che per l’utilizzo sapiente dei materiali. Circa l‘80% del pannello posteriore è realizzato in alluminio, che conferisce al tablet un aspetto premium e robusto, mentre il restante 20% presenta una finitura in plastica con una superficie lucida.

Questa giustapposizione di materiali non solo contribuisce all’integrità strutturale del tablet più solida rispetto ai telai classici in alluminio, ma introduce anche un elemento di contrasto nel design. Al centro del tablet, in alto, non passa poi inosservata la bella fotocamera centrale di forma circolare ben rifinita esteticamente; come spesso accade anche in modelli più costosi, anche qui manca un flash LED a supporto.

Display

Tra le specifiche sulle quali OPPO si è concentrata maggiormente, va inserito sicuramente il display. Il nuovo OPPO Pad Neo monta a bordo uno schermo da 11.4″ pollici con risoluzione 2.4k, con un rapporto schermo-corpo di 7:5, piuttosto insolito a dir la verità, ma che garantisce un’area di visualizzazione ed un’esperienza di lettura simile a quella di un libro.

Devo dire che, onestamente, questo form-factor nei primi giorni di utilizzo non mi aveva entusiasmato più di tanto, ma poi utilizzandolo mi sono reso conto di come sia un rapporto piuttosto piacevole da utilizzare sia nei contesti multimediali, che in quelli produttivi, perciò complimenti ad OPPO per l’azzardo, in un certo senso, ben riuscito.

Per il resto, tecnicamente parlando, qui è stato scelto un pannello LCD LTPS che, nonostante la tecnologia, riesce a fornire dei colori davvero impressionanti, con tonalità vivaci e un livello di contrasto piuttosto alto, tanto da pensare per qualche istante che si trattasse del solito buon AMOLED di OPPO. In fin dei conti si tratta di un pannello con risoluzione 2408 x 1720 pixel a 260 PPI e un refresh rate di 90Hz; è vero, sulla carta viene superato da altri tablet già presenti sul mercato, ma praticamente non regge il confronto e riesce a far mangiare la polvere a molti altri.

In più OPPO ha lavorato con grande attenzione alle ottimizzazioni per ridurre le emissioni di luce blu; questo modello, stando a quanto dichiarato da OPPO, riesce ad emettere fino al 40% di luce blu potenzialmente dannosa per i nostri occhi. A tutto ciò si aggiunge una pratica regolazione intelligente della temperatura colore che, tramite un apposito sensore dedicato, permette al tablet automaticamente di adattare la temperatura colore a seconda del contesto in cui ci si trova; una chicca davvero da non sottovalutare, soprattutto per gli utilizzatori “notturni” che spesso usano il tablet a letto, con le luci spente.

Hardware e prestazioni

Per quanto riguarda le prestazioni e la sua scheda tecnica, OPPO Pad Neo è dotato del processore MediaTek Helio G99, abbinato a 8GB di RAM, con opzione per un’espansione aggiuntiva di 6GB di RAM virtuali ulteriori, dettaglio non trascurabile che tuttavia è ormai diventato uno standard nei dispositivi Android. A chiudere il cerchio, c’è uno storage interno pari a 128GB, che come vi ho anticipato prima è ulteriormente espandibile tramite Micro SD.

Tanto per precisarlo, esistono due versioni di questo Pad Neo, la versione Wi-Fi (OPD2302, nome in codice) e la versione LTE (OPD2303, come quella in mio possesso) che differiscono non solo sul fronte connettività ma anche sul quantitativo della memoria RAM, 6GB nella versione Wi-Fi e 8GB nella versione LTE. Diciamo che, a livello di scheda tecnica, l’OPPO Pad Neo rientra perfettamente nei ranghi: se fino ad ora ve l’ho esaltato e ho portato avanti la teoria del dispositivo con un ottimo rapporto qualità prezzo, sono certo che sul fronte hardware qualcuno potrebbe cotraddirmi.

Ad ogni modo, il chipset di Mediatek, seppur non rappresenti un punto di riferimento del settore, garantisce al Pad Neo di OPPO un multitasking fluido ed efficente, oltre a delle prestazioni di tutto rispetto nei giochi canonici che utilizzo per i test, come Call of Duty, Asphalt e via discorrendo. Certo, ragazzi, non mi sembra necessario precisare che i dettagli grafici non sono elaborati al massimo delle possibilità, ma con un livello medio della qualità grafica si riescono ad avere comunque delle prestaizoni dignitose.

Nei benchmark ho trovato dei risultati lievemente inferiori alla media, ma imputerei il tutto solo alla ColorOS che, in più situazioni, ha dimostrato di fare un po’ da collo di bottiglia sui dispositivi dove è installata; ad ogni modo non mi preoccupa più di tanto la cosa, considerando che le prestazioni sono da prima categoria per la fascia di prezzo. Molto buono il comparto connettività

Software

Per quanto riguarda il software, non ci sono grandi novità, soprattutto per coloro che giò conoscono il mondo OPPO, direttamente o anche solo indirettamente. Come ho già sottolienato in passato, comunque, posso confermare che OPPO ha fatto un ottimo lavoro anche sul lato software.

Hanno rilasciato una versione ottimizzata della ColorOS appositamente per i tablet, arricchita da numerose funzionalità dedicate. Tra queste, troviamo la modalità schermo diviso per gestire al meglio il multitasking, la possibilità di creare e gestire finestre, una barra laterale con scorciatoie rapide e così via. Per completezza, a livello software troviamo la Color OS in versione 13.2 basata su Android 13 e patch di sicurezza aggiornate a Marzo del 2024.

Fotocamera

Dal punto di vista fotografico, è evidente un salto di qualità rispetto al modello Air che ho provato lo scorso anno, un balzo importante. Pur restando sostanzialmente con una lente simile, sempre da 8MP f/2.0 sul retro e altrettanto sul fronte con la lente selfie, i progressi che ha fatto registrare la qualità fotografica sono tangibili, forse merito anche della ottimizzazione fotografica del software.

Tuttavia, ciò che conta veramente è la qualità effettiva degli scatti realizzati: le foto catturate si collocano nella media, raggiungendo un livello di mediocre che per un tablet di fascia media è comunque un traguardo significativo, soprattutto se si considera che in questo settore pochi dispositivi superano la sufficienza, e quei pochi rientrano nella fascia alta o molto alta.

In condizioni di scarsa illuminazione, potreste incontrare qualche difficoltà, ma la lente anteriore da 8MP si comporta bene, rendendo questo tablet eccezionale per videochiamate, videolezioni e utilizzi simili. Bene, inoltre, anche la registrazione dei video che avviene a 1080P 30fps sia dal fronte che dal retro.

Autonomia

Sul fronte batteria OPPO ha voluto scendere in campo con una batteria da ben 8000mAh, un’unità tanto ampia da non creare quasi mai problemi di autonomia. Quest’ampia batteria, infatti, vanta fino a circa 13 ore di riproduzione di video su YouTube o Netflix ininterrotta con una singola carica completa. Pensando ad un utilizzo lavorativo di circa 6 ore al giorno, si possono tranquillamente valutare anche 10-12 ore ore di utilizzo con un accessorio Bluetooth collegato (tipo mouse o tastiera).

Naturalmente è immancabile, come da tradizione, il supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 33W che richiede solamente 10 minuti per portare il livello della batteria dal 0% al 10% e poco più di un’ora e mezza per una ricarica completa.

Prezzo e considerazioni

OPPO Pad Neo arriva in Italia nella sola versione LTE a 299,99€, una cifra che lo rende decisamente appetibile a chiunque sia alla ricerca di un tablet per un utilizzo misto, multimediale e lavorativo. In più con solo 1 euro in più potrete avere in bundle la smart case di OPPO per proteggere il dispositivo ed, eventualmente, avere uno stand di appoggio nello stesso accessorio.

In fin dei conti questo device si distingue per tanti aspetti, seppur la scheda tecnica possa lasciare intendere il contrario: l’Helio G99 non fa gridare al miracolo, ma ottimizzato a dovere vi dà il supporto necessario per affrontare qualsiasi genere di task voi vogliate. Garantito.

