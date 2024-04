In forma per l’estate, con il tapis roulant pieghevole Xiaomi UREVO (a 220€)

La bella stagione è ormai arrivata ed è il momento di cominciare a pensare all’estate. Tuttavia rimettersi in riga può essere difficile (e noi lo sappiamo bene): vorresti andare in palestra ma non trovi proprio il tempo (specialmente dopo una giornata di lavoro sfiancante)? Allora prova ad allenarti a casa con il tapis roulant Xiaomi UREVO URTM006: compatto e facile da riporre, in promozione con codice sconto ad un prezzo super conveniente!

Codice sconto Xiaomi UREVO URTM006: il tapis roulant pieghevole torna in offerta

Crediti: UREVO

A differenza del modello UREVO U1 (protagonista anche della nostra recensione) in questo caso abbiamo una soluzione sicuramente più adatta a chi preferisce un tapis roulant “completo”. Il nuovo Xiaomi UREVO URTM006, infatti, presenta anche un pratico appoggio pieghevole; questo ospita un display LED per visualizzare tutti i dettagli della sessione di allenamento. Parliamo di un tappeto compatto, perfetto da tenere sotto il letto, e in grado di raggiungere una velocità di 10 km/h. Il dispositivo è quindi adatto sia alle semplici passeggiate che alle sessioni di jogging leggero. Non mancano poi vari programmi preimpostati (12 in tutto).

Crediti: UREVO

Il tapis roulant Xiaomi UREVO URTM006 WalkingPad arriva da YouPin ed è disponibile anche da noi grazie a Geekbuying, in offerta con codice sconto e spedizione dall’Europa gratis. Al prezzo di 220€ porti a casa una soluzione pieghevole, compatta ed utile per fare attività fisica nella comodità della tua abitazione. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

