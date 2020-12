La situazione è questa: la stragrande maggioranza delle persone che lavorano al computer, se lo sono ritrovati a fare da casa per colpa della pandemia da COVID19, in smart working. E, certo, è molto probabile che la propria produttività sia migliorata e che questa nuova formula lavorativa abbia reso possibile crearsi e gestire al meglio i propri tempi. Ma se c'è una cosa che è venuta a mancare, oltre al contatto umano, è l'attività fisica dell'andare a lavoro, sfruttando i mezzi pubblici, o semplicemente camminando fino al proprio luogo di lavoro.

E se, come me, anche voi seguite l'informatica sin dai suoi arbori, sicuramente ricorderete la “zombie shuffling” desk, la postazione che Linus Torvalds (ossia, il fondatore di Linux in persona) mostrò in un breve video di circa 6 anni fa, nella quale si poteva vedere una scrivania più alta del solito, sotto la quale era stato piazzato un tapis roulant.

Perché “zumbie shuffling” desk? Semplice, perché la velocità del tapis roulant non doveva mai superare i 3/6 km/h, in modo da poter permettere l'utilizzo di mouse e tastiera senza troppi problemi. Ora, non sappiamo se l'inventore di Linux abbia continuato a camminare mentre lavora, ma ciò che sappiamo è che la sua idea è piaciuta praticamente a tutti. Ed è piaciuta talmente tanto che alcune aziende cinesi hanno provato ad emularla: ed è questo il caso del tapis roulant di Xiaomi Urevo U1 e della scrivania elettrica di ACGAM, due prodotti che sembrano essere stati pensati per lavorare all'unisono, che stiamo utilizzando da ben oltre un mese.

Recensione tapis roulant UREVO U1 e scrivania elettrica ACGAM: la combo perfetta

Tapis roulant UREVO: caratteristiche e funzionamento

Prodotto da una delle tante aziende satelliti di Xiaomi, il tapis roulant UREVO U1 è un modello pensato sostanzialmente per poter camminare. Non ha alcuna struttura laterale e frontale, e non è adatto quindi per la corsa, ma si tratta comunque di un prodotto decisamente solido, realizzato in cinque strati (PVC, NBR, PET, PVC e PET) in modo da simulare le caratteristiche di una pista di atletica leggera.

Pesa 25 Kg ed è spesso 6.5 cm, il che lo rende perfetto anche per stanze come il mio studio, in cui lo spazio scarseggia, ma nonostante le dimensioni piuttosto compatte, è in grado di supportare un peso massimo di 90 Kg. Nella parte anteriore sono presenti due piccole ruote che ne agevolano gli spostamenti (in questo modo si potrà riporre sotto al letto, oppure sotto la scrivania, qualora non lo si utilizzasse) ed un display LCD sul quale si potranno controllare la modalità di funzionamento e la relativa velocità attuale, le calorie bruciate, la distanza percorsa e il tempo.

Il tutto si gestisce tramite un telecomando ad infrarossi, con i quale si potrà accendere o spegnere il dispositivo, regolare da remoto il passo in base a tre modalità differenti (walking, speed walking e running mode) oppure attivare o disattivare la protezione per i bambini: con questa particolare modalità attiva, la velocità massima sarà limitata a 3 Km/h.

E per quanto riguarda l'utilizzo, nulla da dire. La rumorosità è molto ridotta (è inferiore ai 60 dB) e l'area in cui si può camminare è comoda: i suoi 120 x 42 cm sono stati studiati proprio per limitare l'ingombro e per tenere compatte le dimensioni del dispositivo, che sono di 148.5 x 55.2 cm.

Scrivania elettrica ACGAM: come funziona e come si monta

Per quanto riguarda la scrivania elettrica di ACGAM, dobbiamo subito partire da un presupposto: non include il piano di lavoro. Ed in effetti, più che scrivania elettrica, sarebbe bene chiamarla con il suo vero nome: struttura elettrica per scrivania. Nella confezione, infatti, sono presenti tutti i componenti della struttura, assieme ad un alimentatore ed un piccolo controller che andrà installato su uno dei lati della scrivania in modo da poterne controllare l'altezza.

Personalmente, invece di acquistare un ulteriore piano di lavoro, ho installato il prodotto di ACGAM in una scrivania che già avevo a disposizione, ottenendo comunque un ottimo risultato: il dispositivo è infatti compatibile con qualsiasi scrivania o qualsiasi piano di lavoro, a patto che abbia una lunghezza compresa fra 120 e 180 centimetri ed una larghezza fra 60 e 80 centimetri.

La fase di montaggio è semplice, ma non semplicissima. Sulla confezione è scritto che potrebbero volerci solo 5 minuti per assemblare il tutto, ma la realtà dei fatti è ben diversa: soprattutto se si è soli, la fase di montaggio potrebbe richiedere più tempo e molta, molta pazienza. Ma se ci sono riuscito io (e da solo, tra l'altro), ci possono riuscire tutti.

Una volta montata la struttura però, il suo funzionamento è estremamente semplice, ed anche il cable management è agevolato da tutti gli accessori che escono in confezione. In soldoni, tutto si controllerà dalla pulsantiera in dotazione, che integra anche un display sul quale è possibile controllare l'altezza attuale (che può variare dai 70 dai 115 cm), e con il quale si potrà far salire o scendere il piano di lavoro, oppure si potranno utilizzare le tre memorie personalizzabili: basterà premere uno dei tre tasti e l'altezza verrà regolata in base al salvataggio.

Il sistema di regolazione elettrico è molto silenzioso (ha una rumorosità inferiore ai 50 dB), è in grado di sostenere un peso massimo di 80 Kg ed integra anche un sistema anticollisione che, qualora dovesse trovare un ostacolo in fase di funzionamento, bloccherebbe automaticamente il motore.

Prezzi e considerazioni finali – Xiaomi UREVO U1 e scrivania elettrica ACGAM

Il prezzo del tapis roulant da scrivania Xiaomi UREVO U1 è di 495 euro, ma tramite il nostro coupon (che trovate in basso) potrete portarvelo a casa a circa 250 euro. Il prezzo della scrivania elettrica ACGAM è di 495 euro, ma tramite il nostro coupon (che trovate in basso), la potrete acquistare a circa 201.50 euro. È poi possibile acquistare i due prodotti in bundle che, sempre con il coupon che trovate in basso, potrete portarvi a casa a 448 euro.

Insomma, si tratta di dispositivi che sembrano essere stati pensati per lavorare all'unisono, ma nulla toglie che potrebbero portare giovamenti anche utilizzati singolarmente. Il tapis roulant potrebbe essere perfetto anche da utilizzare mentre si guarda la TV, o si gioca, mentre la scrivania con l'altezza regolabile è una soluzione perfetta anche per chiunque voglia lavorare in piedi.

E devo essere sincero, io non sono né un fan dei tapis roulant né tantomeno del lavorare in qualsiasi posizione differente dallo stare seduto, ma da quando ho ricevuto questi due prodotti in prova mi sono dovuto ricredere: da tempo, per ogni due ore di lavoro passo 15 minuti sul tapis roulant (continuando a lavorare) e certo, non è che io sia dimagrito per questo, ma la mia mente si è rinvigorita ed il lavoro ha iniziato a pesare meno.

