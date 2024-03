vivo X Fold 3/3 Pro: annunciata la data ufficiale di lancio

Aggiornamento 14/03: vivo annuncia la data di presentazione della serie X Fold 3, la trovate nell’articolo.

Dopo esserci lasciati alle spalle il capodanno cinese, i produttori di smartphone d’oltreoceano sono particolarmente interessati a festeggiare il nuovo anno con il lancio di dispositivi di nuova generazione, specialmente smartphone pieghevoli. Per esempio vivo X Fold 3 e 3 Pro, due nuovi esponenti la cui presentazione è ormai imminente.

vivo X Fold 3 e 3 Pro sono pronti al lancio, ecco la data ufficiale di presentazione

Crediti: Weibo Crediti: Weibo

Con vari post su Weibo, il noto insider Digital Chat Station ha pubblicato indiscrezioni sull’arrivo dei prossimi prodotti, in particolare sulla serie vivo X Fold 3. Sappiamo che saranno due gli smartphone a comporre la line-up: il modello standard con Snapdragon 8 Gen 2 e il superiore modello Pro con Snapdragon 8 Gen 3. come rivelato da Antutu. Il pieghevole di fascia più alta, inoltre, dovrebbe poter vantare la presenza di un sensore per le impronte digitali ultrasonico sotto lo schermo.

Fra immagini e specifiche, sappiamo che vivo X Fold 3 avrà uno schermo esterno da 6,53″ e uno interno Samsung E7 da 8,03″ 2K, un pannello LTPO a 120 Hz con luminosità fino a 3.000 nits. Avrebbe software Android 14, batteria da 5.500 mAh con ricarica 120W e wireless 50W, certificazione IPX8 e fotocamera da 50+50+64 MP con OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopiale, le cui capacità sono state mostrate nei sample di vivo.

Vivo X Fold 3 is launching in China on 26 March, 2024.



Specifications

📱 8.03" 2K Samsung E7 AMOLED LTPO 8T display, 120Hz refresh rate, 3000nits peak brightness

📱 6.53" outer display

🔳 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset

🍭 Android 14

📸 50MP main+ 50MP Ultrawide+ 64MP… pic.twitter.com/O3kEPExcWt — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 14, 2024

Adesso è ufficiale: la presentazione avrà luogo in Cina il prossimo 26 marzo alle ore 19:00 cinesi (12:00 italiane). Il prezzo non lo conosciamo ancora, ma ricordiamo che vivo X Fold 2 venne lanciato a partire da 8.999 CNY (circa 1.190€), ma a questo giro il modello Pro potrebbe alzare l’asticella.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le