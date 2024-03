vivo Pad 3 Pro, tablet con grandi ambizioni: lo conferma GeekBench

Aggiornamento 15/03: il tablet fa la sua comparsa su GeekBench, trovate il benchmark nell’articolo.

Si torna a parlare del prossimo tablet del brand cinese e questa volta si raddoppia: secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbero due dispositivi in dirittura d’arrivo. Il vero modello di punta dovrebbe essere vivo Pad 3 Pro, il primo tablet al mondo equipaggiato con l’ultimo chipset high-end di MediaTek: ecco tutte le specifiche trapelate finora.

vivo Pad 3 Pro, trapelano le specifiche: cosa aspettarsi dal prossimo tablet premium

Crediti: Weibo

Finora si è parlato tanto di vivo Pad 3 in versione standard, ma pare che quest’anno la casa cinese abbia in mente di lanciare due modelli. La variante base avrebbe dalla sua il tanto chiacchierato Snapdragon 8s Gen 3, soluzione di fascia alta non ancora ufficializzata. Il tablet top di gamma sarebbe invece vivo Pad 3 Pro, mosso dal già citato Dimensity 9300: con l’ultima generazione di punta, MediaTek ha dimostrato di sapere il fatto suo, lanciando un SoC in grado di rivaleggiare ampiamente con lo Snapdragon 8 Gen 3. Lo conferma GeekBench, dove il tablet ottiene un punteggio in linea con ciò di cui è capace il microchip.

Stando a quanto riportato dal noto insider Digital Chat Station, il tablet (siglato PA2329) offrirebbe un ampio schermo LCD da 12,95″ con risoluzione 3K+ (3.096 x 2.064 pixel) e refresh rate a 144 Hz. Lato memorie ci sarebbero fino a 16 GB di RAM e 512 GB di storage; per la batteria dovremmo trovare un’unità da 11.500 mAh con ricarica rapida da 80W (quasi il doppio rispetto ai 44W di Pad 2). Ci sarebbero anche una fotocamera da 13 MP ed una selfie camera da 8 MP. Ovviamente è impossibile non aspettarsi Android 14, tramite l’interfaccia proprietaria OriginOS (utilizzata in Cina). Infine non dovrebbe mancare la connettività mobile, presumibilmente con il 5G.

La data di presentazione di vivo Pad 3 Pro non è ancora stata svelata: secondo i leak il lancio sarebbe previsto durante l’ultima settimana di marzo, insieme a vivo X Fold 3.

