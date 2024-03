Risparmia oltre 300€ sulle bici elettriche CMACEWHEEL, in doppio sconto su Geekmall

La promozione di Geekmall dedicata ai saldi di marzo porta con sé tante occasioni per risparmiare. Quest’oggi andiamo a scoprire tre soluzioni dedicate alla mobilità green: il bel tempo è arrivato (e speriamo per davvero) ed è il momento perfetto per acquistare una bici elettrica. Ecco alcune offerte davvero niente male, tutte con codice sconto e spedizione direttamente dall’Europa!

CMACEWHEEL Y20, CMACEWHEEL T20 e Halo Knight H02 in offerta su Geekmall: risparmia con codice sconto e spedizione EU

Crediti: Halo

Cominciamo con CMACEWHEEL Y20, modello di tipo step-thru con una seduta comoda ed un pratico portapacchi posteriore. La bici elettrica è adatta alla città ma non disdegna anche le strade più difficili da battere: infatti parliamo di un modello con un potente motore da 750W e pneumatici da 20 x 4″ (quindi adatte allo sterrato). Il veicolo può essere trasportato senza alcun problema grazie al corpo pieghevole mente l’ammortizzatore a forcella anteriore garantisce una guida comoda e sicura. Presenti all’appello una cambio Shimano a 7 velocità ed una batteria da 48V 15Ah (per un’autonomia fino a 70 km). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti all’interno dell’articolo), prova a disattivare AdBlock.

Il modello CMACEWHEEL T20 offre varie caratteristiche simili alla bici vista poco sopra, ma con un design di tipo classico. Ritroviamo un motore da 750W, pneumatici robusti da 20 x 4″ e la sospensione anteriore, per una guida impeccabile su qualsiasi tipologia di strada. Il veicolo è dotato di una batteria da 17 Ah (per un’autonomia fino a 50-70 km in modalità elettrica), freni a disco idraulici e fari LED potenti per guida sicura.

Infine la nostra panoramica si chiude con Halo Knight H02, mountain bike elettrica con un motore brushless da 750W, pneumatici da 29 x 2.1″, batteria rimovibile da 48V 16 Ah e freni a disco. Il pratico display LCD permette di tenere sotto controllo tutti i parametri mentre il cambio Shimano a 21 velocità garantisce una guida fluida in ogni occasione!

