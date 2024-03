Amazon annuncia la Festa delle Offerte di Primavera: ecco le date

Oggi l’e-commerce per eccellenza ha annunciato una nuova iniziativa promozionale, un evento di grandi offerte per festeggiare l’arrivo della bella stagione all’insegna del risparmio. Ecco tutti i dettagli sulla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, con le date ufficiali e le prime offerte!

L’evento Festa delle Offerte di Primavera di Amazon si terrà da mercoledì 20 marzo fino alle 23:59 di lunedì 25 marzo: nella pagina dedicata potrai trovare centinaia di migliaia di prodotti in offerta in tante categorie differenti (tra cui elettronica, casa, giardino, giocattoli e non solo). Ovviamente non mancheranno una valanga di occasioni su tanti prodotti selezionati di grandi marchi come Puma, Geox, Arena, Samsung, Sony e tanti altri ancora.

Durante la Festa delle Offerte di Primavera non mancheranno sconti ed occasioni dedicati ad una selezione di dispositivi Amazon che includono gli altoparlanti intelligenti Echo come Echo Pop, i lettori multimediali per lo streaming Fire TV, incluso il nuovo Fire TV Stick 4K Max, le telecamere di sicurezza Blink, incluso Blink Outdoor 1-Cam, i dispositivi Ring come Ring Intercom, i router eero come il Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato.

Inoltre, dal 20 al 25 Marzo 2024, su Amazon Supermercato i clienti Prime di Milano, Roma, Bologna, Torino e zone limitrofe dove è attivo il servizio, potranno risparmiare fino al 20% sulla spesa di prodotti alimentari e di uso quotidiano, oltre a ricevere 15€ di sconto sui primi due acquisti su Amazon Fresh, usando il codice PROMO15 al momento del checkout su una spesa minima di 50€. Dal 15 al 25 Marzo i clienti Prime di Roma e Torino potranno risparmiare oltre il 20% su Pam Panorama su Amazon.it per l’acquisto di prodotti per la pulizia della casa, oltre a ricevere uno sconto di 15€ sul primo ordine di almeno 70€ di spesa utilizzando il codice 15PAMOFF al momento del checkout e accedere a centinaia di offerte dal volantino quindicinale Pam Panorama. Durante la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è possibile risparmiare fino al 30% su tanti prodotti Amazon Fashion per uomo, donna e bambino di grandi brand come Tommy Hilfiger, Levi’s e Crocs.

