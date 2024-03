OnePlus Ace 3V (Nord 5) ha una data e ci saranno anche le TWS Buds V

Dopo la classica vagonata di indiscrezioni la casa cinese ha confermato la data di presentazione di OnePlus Ace 3V: il dispositivo arriverà alle nostre latitudini come Nord 5 (o Nord 4, ma la solita tetrafobia asiatica è dietro l’angolo) ma come di consueto farà capolino prima in patria.

OnePlus Ace 3V (Nord 5): confermati design e data di presentazione, ecco quando arriverà

Crediti: OnePlus

La data di presentazione di OnePlus Ace 3V è fissata per il prossimo 21 marzo e, come sottolineato anche in apertura, si tratterà del lancio in Cina. Tuttavia resta comunque un momento interessante anche per noi occidentali, dato che il dispositivo sarà presentato da noi come membro della serie Nord. L’azienda ha anche confermato il design dello smartphone: il telefono è caratterizzato da uno stile rinnovato rispetto a Nord 3, con un modulo fotografico verticale totalmente ridisegnato. La cover posteriore è realizzata in vetro, è presente una batteria da 5.500 mAh con ricarica da 100W ed il cuore del terminale sarà il nuovo Snapdragon 7+ Gen 3 di Qualcomm (versione “minore” dell’attuale SoC di punta 8 Gen 3). Inoltre ci saranno anche memorie LPDDR5X e UFS 4.0, per un’esperienza al top.

Crediti: OnePlus

Oltre al nuovo smartphone della serie Ace, la casa cinese ha annunciato anche il debutto degli auricolari true wireless OnePlus Buds V: il look è simile a quello delle precedenti TWS Buds Ace/Buds Nord 2, quindi è lecito ipotizzare che si tratterà di cuffiette di fascia media, proposte ad un prezzo sicuramente interessante.

OnePlus Ace 3V/Nord 5 – Scheda tecnica presunta

Dimensioni ???

Certificazione IP ???

Display AMOLED Flat da 6,74″ 1.5K+ (2.772 x 1.240 pixel) con refresh rate a 120 Hz , 450 PPI, PWM Dimming a 1.440 Hz, protezione frontale Asahi Glass AGC DT-Star 2, protezione posteriore Gorilla Glass 5

da (2.772 x 1.240 pixel) con refresh rate a , 450 PPI, PWM Dimming a 1.440 Hz, protezione frontale Asahi Glass AGC DT-Star 2, protezione posteriore Gorilla Glass 5 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,9 GHz X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520)

X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520) GPU Adreno 732

fino a 16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X fino a 512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 100W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP f/1.7-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare e macro

f/1.7-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare e macro Selfie camera da 16 MP f/2.4

f/2.4 Speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

con Dolby Atmos e Hi-Res Audio Sistema operativo Android 14 con OxygenOS 14 (Global) o ColorOS 14 (China)

