T-BAO R1 è il mini PC che si trasforma in NAS e Router: oggi a soli 260€!

Il mondo dei mini PC è in continua evoluzione e negli ultimi mesi abbiamo visto dispositivi sempre più performanti e adatti ad ogni tipo di attività. T-BAO R1, per esempio, è un mini PC che si propone come perfetto server casalingo, in grado di trasformarsi in pochi passaggi addirittura in un NAS oppure un Router. Grazie al codice sconto che trovate nell’articolo, inoltre, potrete farlo vostro ad un prezzo ancora più conveniente!

T-BAO R1 con Intel N100, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD è il server casalingo perfetto

Crediti: T-BAO

Che T-BAO R1 non sia un mini PC come tutti gli altri lo si capisce immediatamente dal design: il dispositivo infatti ha una forma che si estende in verticale, per accomodare ben due hard disk da 3.5″, utili a trasformare questo mini PC in un vero e proprio NAS per la condivisione dei file sulla rete domestica.

T-BAO R1, tuttavia, non sorprende solo nel design esterno, ma anche nella componentistica sotto la scocca: questo mini PC infatti è dotato di un processore Intel N100, 16 GB di RAM DDR4 ed uno spazio di archiviazione di 512 GB su memoria SSD. Il sistema operativo pre-installato è Windows 11 che permette di utilizzare il mini PC per lavoro e multimedia, ma grazie al supporto per gli OS Linux, il modello R1 può essere facilmente trasformato in Router (con OpenWRT) oppure in server casalingo (Proxmox, Unraid, Docker).

Ottima, inoltre, la dotazione I/O e la connettività: a disposizione, infatti, troviamo 2 porte USB 2.0, due porte USB 3.0, uscite DisplayPort e HDMI, due ingressi Ethernet da 2.5 Gigabit, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, una porta USB-C con supporto a 100W, ingresso per scheda SD e jack da 3.5 millimetri per le cuffie.

T-BAO R1 è disponibile oggi su Geekbuying al prezzo di 260€, grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, completamente gratuita, avviene direttamente dai magazzini europei del celebre shop online.

