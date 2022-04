L’hula hoop massaggiante Xiaomi FED è la soluzione per perdere peso in allegria

La piattaforma di crowdfunding della compagnia di Lei Jun ha lanciato un nuovo prodotto dedicato al fitness, in questo caso portando una ventata di allegria. Si tratta infatti di un hula hoop massaggiante, una soluzione FED lanciata su Xiaomi YouPin con tante funzioni interessanti ed un prezzo super, disponibile anche per noi occidentali grazie ad AliExpress!

Xiaomi FED presenta l'hula hoop massaggiante che unisce fitness e relax

Per quanto riguarda il brand FED, si tratta di una compagnia particolarmente attiva su YouPin, con tantissimi prodotti legati al fitness (con mini cyclette, pesi da crossfit, barre per trazioni e tanto altro). Stavolta l'azienda ha lanciato sulla piattaforma di crowdfunding un attrezzo che permette di fare attività fisica e di ricevere un sano massaggio durante tutta la durata dell'esercizio. L'hula hoop FED da Xiaomi YouPin è composto da una serie di moduli, ognuno dei quali dotato di una superficie massaggiante.

L'intera struttura è realizzata in ABS e PC rinforzati, con rivestimento in resina per le parti metalliche. Un altro dettaglio importante riguarda il piccolo display su cui visualizzare vari parametri e la durata dell'esercizio. Ciliegina sulla torta, è possibile applicare un modulo sferico (del peso di 350 grammi) da utilizzare come supplemento per rendere l'allenamento più intenso (aumentando il peso da spostare con le rotazioni dei fianchi). Insomma, si tratta di certo di un attrezzo utile per chi è interessato a perdere peso con un pizzico di allegria.

Il nuovo hula hoop massaggiante di FED, lanciato su Xiaomi YouPin, è disponibile anche per noi tramite AliExpress: di seguito trovate il link all'acquisto, direttamente dallo store. Se non visualizzare correttamente il box presente qui in basso, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il