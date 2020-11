Dopo la presentazione ufficiale della scorsa giornata, oggi OnePlus 8T è stato presentato in Cina assieme alla Cyberpunk 2077 Edition. In vista del lancio del tanto atteso nuovo capitolo videoludico di CDPROJEKTRED, le due aziende hanno collaborato per la realizzazione della speciale edizione dello smartphone: ve ne parliamo all'interno di questo articolo, con immagini, dettagli sulla scheda tecnica, su prezzo e disponibilità.

Aggiornamento 11/11: la nuova versione del top di gamma è arrivata sul mercato, ma solo per una manciata di secondi. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition è realtà: ufficiale la nuova versione del flagship

Design e caratteristiche: che cosa cambia

Dopo il primo teaser ufficiale dedicato a OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition, la nuova versione del top di gamma è qui, con un look ancora più futuristico e perfettamente in linea con lo stile del gioco.

Il pannello posteriore di questa versione dedicata a Cyberpunk 2077 è stato completamente ridisegnato, con un ampio modulo superiore in vetro, dedicato alla fotocamera. Per quanto riguarda la parte centrale, la colorazione appare grigia, con una texture non uniforme e degli accenti gialli; in basso torna il vetro, con un pannello che contiene un riquadro nel quale troviamo il logo di Cyberpunk 2077.

Specifiche e software

L'interno di OnePlus 8T non ha subito alcuna modifica e la scheda tecnica rimane la stessa della versione standard. Nonostante un modulo fotografico ridisegnato, non si registrano cambiamenti nemmeno da questo punto di vista. L'unica novità riguarda la parte software, con una versione a tema Cyberpunk della OxygenOS (illustrata ampiamente in questo articolo dedicato).

Nel mentre attendiamo di sapere se questa Special Edition verrà venduta in Italia e a quale prezzo, vi segnaliamo la nostra recensione di OnePlus 8T. Nel caso foste interessati, in questo articolo vi spieghiamo dove acquistarlo, assieme ai nuovi case ufficiali. Non a caso, il nuovo Quantum Bumper Cyborg Cyan sembra uscire proprio dal mondo di Cyberpunk 2077.

OnePlus 8T x Cyberpunk 2077 Edition ufficiale: prezzo e disponibilità

Il prezzo di OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition è di 3.999 yuan, circa 513€ al cambio attuale; il dispositivo è acquistabile solo in patria (al momento) ed esclusivamente nella versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. I preordini sono già partiti ma la commercializzazione vera e propria comincerà il prossimo 11 novembre. In altro trovate il contenuto della confezione, con con una cover dedicata e tanti piccoli bonus.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 sold out in una manciata di secondi: spuntano i primi sciacalli | Aggiornamento 11/11

Alla mezzanotte di oggi – 11 novembre – si è dato il via alle vendite di OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition in Cina. Il dispositivo, caratterizzato da uno stile unico (che potrete ammirare al meglio in questo hands-on) e futuristico, ha attirato schiere di fan del brand cinese e del gioco, com'era prevedibile. Il risultato? La versione speciale del top di gamma è finita sold out in pochissimi secondi!

Ma ovviamente, in mezzo a tanti appassionati si nascono anche gli sciacalli e poco dopo il dispositivo è spuntato su vari portali, con aumenti di prezzo di oltre 130€ al cambio (ossia 1000 yuan). Per il momento il telefono risulta esaurito – essendo stato lanciato in quantità limitate – e al momento non è dato di sapere se ci sarà un restock (si vocifera di una seconda ondata per inizio dicembre).

