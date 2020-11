Tra i servizi più interessanti offerti dal team MIUI di Xiaomi c'è sicuramente il Cloud. Infatti, Xiaomi Cloud è una delle soluzioni più interconnesse del panorama del brand cinese ed il direttivo software del brand ha portato alcune novità nel prossimo aggiornamento.

Xiaomi Cloud: ecco tutte le novità portate da MIUI

Le novità che Xiaomi e MIUI hanno portato per Mi Cloud sono tante e molto interessanti, che vanno a migliorare sensibilmente la condivisione di file tra famiglia o utenti in generale, che le due entità hanno riassunto in 5 macro-punti.

Introdotta la prima conversione smart di foto in PDF in Cina, che permette a Mi Cloud di convertire le immagini nel formato più comunemente usato per la lettura in modo automatico, senza andare a perdere velocità ed efficacia delle operazioni. Ricerca smart per le foto migliorata: aggiunta la classificazione intelligente delle foto e la cronologia ricerce, in modo da trovare migliaia di foto in modo rapido e pratico. Introduzione del “Trova il mio telefono” ancora più avanzato, che permette di inviare la posizione dello smartphone prima che qualche malintenzionato possa spegnerlo, tutto attraverso il cloud automaticamente. Riproduzione video direttamente dal cloud così da poter risparmiare spazio sullo smartphone, questo grazie all'accesso anticipato VIP che permette di guardare il video senza doverlo scaricare. Condivisione spazio Xiaomi Cloud con altri membri della famiglia: una sola persona attiva l'abbonamento e la famiglia lo condivide. Per la Cina il brand ha introdotto il servizio Platinum e Diamond al fine di avere tanto spazio a disposizione.

Attualmente, questi cambiamenti non sono effettivi in Occidente ma solo in Cina, non è escluso però che possano arrivare nelle prossime settimane, così da poter utilizzare al meglio il proprio Xiaomi Cloud.

