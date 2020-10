Manca ormai solo un giorno all'evento di lancio di OnePlus 8T e se volete sapere dove comprare in anteprima il nuovo top di gamma della casa cinese, siete nel posto giusto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, ma soprattutto è arrivato il momento di mettere mano a OP World, la piattaforma virtuale lanciata qualche tempo fa dalla compagnia.

Dove comprare OnePlus 8T al debutto

Con l'arrivo delle restrizioni legate all'attuale situazione sanitaria, i principali brand si sono adeguati alle norme, proponendo eventi online per le presentazioni dei nuovi smartphone. Lo stesso è avvenuto per OnePlus e anche un'altra grande occasione di aggregazione per i fan è diventata digitale: sì, stiamo parlando degli eventi pop-up, il momento perfetto per mettere le mani sui nuovi top di gamma in anteprima. Già da un po' i pop-up del brand si sono spostati online e anche questa volta si continua il trend. Ma dove comprare OnePlus 8T in anteprima?

L'evento pop-up dedicato a OnePlus 8T si terrà sulla piattaforma VR OP World, uno spazio virtuale (una vera e propria piazza) che regala un'esperienza interattiva per gli appassionati. Il 14 ottobre, al termine dell'evento di lancio (fissato per le ore 16, qui trovate tutti i dettagli su come seguire la presentazione), partirà il nuovo evento virtuale per il flagship.

Come funziona l'evento pop-up per acquistare OnePlus 8T

Tramite l'Ultra Store di OP World (questo il link), basterà cliccare sul pulsante dedicato a Oneplus Pup-up Box e dare un'occhiata (virtuale) alla confezione di vendita del dispositivo e al suo contenuto, insieme allo smartphone stesso. Inoltre, tramite il pulsante Acquista ora, sarà possibile procedere con l'acquisto (presumibilmente dopo essere stati reindirizzati ad una pagina dedicata presente sullo shop ufficiale). Qui trovate anche un Coupon del valore di 10€ per l'acquisto degli accessori.

Non appena ci saranno maggiori dettagli su dove e come acquistare OnePlus 8T aggiorneremo questo articolo con tutte le novità post-lancio. Se siete interessati a saperne di più, qui trovate un corposo recap di tutti i leak e le conferme ufficiali dedicate al top di gamma.

