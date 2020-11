Le offerte per il Singles Day 11.11 su AliExpress continuano grazie alle promo di IMILAB, storico brand partner di Xiaomi che lancia in sconto con coupon tutta una serie di prodotti già noti grazie alla piattaforma di crowdfunding della compagnia di Lei Jun. Se siete in cerca di una telecamera di sicurezza oppure di uno smartwatch economico ed affidabile, allora date un'occhiata alle promo in basso!

Xiaomi IMILAB: ecco tutte le offerte per il Singles Day 11.11

Prima di procedere vi segnaliamo che per beneficiare degli sconti IMILAB dedicati al Singles Day 11.11 potrete utilizzare sia il codice dedicato al singolo prodotto che i Coupon venditore. L'immagine in alto mostra come fare per riscattare questi particolari codici: accanto al prezzo dei prodotti, nelle pagine dedicate, sono presenti dei Coupon da riscattare, cliccando varie volte (tre per la precisione) sul pulsante ottieni. Non dimenticate di effettuare questa operazione per far scendere il prezzo dei prodotti che vi segnaliamo qui sotto. Ricordiamo che gli sconti sono applicabili fino al 13 novembre.

Il primo dispositivo dell'elenco è la videocamera di sorveglianza IMILAB EC2 AI, IP Camera: la versione con gateway da 32 GB (assicuratevi che sia selezionata quella corretta) scende a 69.48$ con i Coupon venditore ed inserendo il codice sconto EC2EU18. Disponibile anche la spedizione dall'Europa, mentre qui trovate il link all'acquisto.

Si continua con l'IP Camera IMILAB 019E, soluzione più economica rispetto a quella precedente, che scende a 32.7$ utilizzando il codice sconto 019SFR3. Anche in questo caso è selezionabile la spedizione dal magazzino europeo, mentre qui trovate la pagina dedicata.

Se le videocamere non fanno al caso vostro e siete in cerca di altro, vi segnaliamo anche un codice sconto – KW66SFD10 – dedicato allo smartwatch IMILAB KW66: con il Coupon in alto e quello venditore (come visto nella breve guida a inizio articolo), il prezzo scenderà a 29.93$. Qui trovate il link all'acquisto, mentre se siete curiosi da saperne di più vi lasciamo anche la nostra recensione dello smartwatch.

Le offerte di IMILAB per il Singles Day 11.11 continuano sullo store ufficiale del brand presente su AliExpress. Qui trovate una vasta selezione di videocamere ed accessori a prezzo scontato in occasione della festa dei single.

