Il lancio del bellissimo OnePlus 8T CyberPunk 2077 Edition ha portato novità rilevanti anche per il software, basato sulla OxygenOS 11. Fin da subito si è capito che non si trattasse di uno smartphone semplicemente tematizzato in qualche aspetto marginale. Per l'occasione, infatti, il produttore ha apportato vere e proprie modifiche alla scocca, rendendola piuttosto diversa dall'originale. Lo stesso è valso per la UI, con diverse modifiche applicate da parte del team di sviluppatori OxygenOS.

Ecco le modifiche apportate alle OxygenOS 11 per OnePlus 8T CyberPunk 2077

8T Cyberpunk 2077 New Theme pic.twitter.com/zgdexx5ISd — TechDroider (@techdroider) November 2, 2020

OnePlus 8T CyberPunk 2077 Edition vuole riprendere le atmosfere alogene introdotte nell'universo dell'attesissimo gioco in uscita da CD PROJEKT RED. E lo fa con una OxygenOS 11 profondamente tematizzata a livello estetico, con varie schermate che sono state riadattate per l'occasione. Già a partire dalla schermata di accensione, con nuove animazioni anche per l'accesso alle modalità recovery e bootloader.

Ecco il changelog completo della “nuova” OxygenOS 11 per OnePlus 8T CyberPunk Edition:

I Live Wallpaper utilizzano il simbolo spirituale del logo in-game della gang Wu Shi Band

Le icone delle applicazioni di sistema sono state ridisegnate, con colori neon accesi dal gusto cyberpunk

Aggiunto un effetto di luce che simula il flickering delle luci a neon durante la fase di accensione

L'effetto dinamico dello sblocco con impronta corrisponde alla scansione tramite occhio artificiale nel gioco

L'animazione id ricarica simula il processo di hacking

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Comes with "Night City" Camera Filter which turns normal Night Shots into Cool Night City Shots pic.twitter.com/8zr6LydkXt — TechDroider (@techdroider) November 2, 2020

Non solo modifiche estetiche, ma anche funzionali, per OnePlus 8T CyberPunk Edition. Con questa nuova versione della OxygenOS 11 sono stati aggiunti nuovi filtri fotografici che donano un look in pieno stile Cyberpunk. Speriamo che OnePlus decida di implementarli anche nell'app standard per gli altri modelli di smartphone non tematizzati.

