A breve avrà inizio la vendita di OnePlus 8T CyberPunk 2077 Edition, anche se purtroppo sarà un'edizione limitata per la Cina. L'11 novembre potrà essere acquistata da tutti i fan dell'universo videoludico di CD PROJEKT RED, anche se prevediamo che andrà sold out in poco tempo. La partnership con il tanto atteso RPG della casa polacca è stata ben sfruttata, realizzando uno smartphone curato e modificato non poco sotto il profilo estetico.

L'hands-on di OnePlus 8T Cyberpunk 2077 ce ne mostra tutte le sfaccettature

Un'esteticità, quella di OnePlus 8T CyberPunk 2077 Edition, che vediamo rimarcata in questo primissimo hands-on fotografico. I media cinesi hanno avuto modo di metterci le mani sopra in anteprima, dandoci modo di dargli uno sguardo da più vicino. Posteriormente troviamo una back cover radicalmente modificata, al punto da sembrare quasi un nuovo smartphone, formata da tre sezioni differenti. La prima è quella superiore, con un vetro panoramico che si estende per quasi tutta la larghezza, comprendo non soltanto la quad camera ma anche varie scritte a tema.

Trattandosi di un prodotto tech, si è scelto di celebrarlo contrassegnandolo come “Netrunner Edition“, relativamente ad una delle classi che avremo in CyberPunk 2077. Per chi non lo sapesse, i Netrunner sono hacker dotati di un impianto cerebrale cibernetico, con cui riescono a muoversi attraverso le maglie di internet. Una feature che è simboleggiata anche dalla vistosa scritta “2077 Neural Connection Status: Active“.

La parte a metà della back cover di OnePlus 8T CyberPunk 2077 è composta da una speciale versione del vetro AG, una variante del vetro opaco utilizzato sugli ultimi top di gamma OnePlus. Il feeling che OnePlus ha voluto restituire è quello del caos, con una trama puntinata che ricorda il disturbo video. Infine, nella parte inferiore ritroviamo un vetro lucido che riporta il logo del gioco, contorniata da un bordo giallo alogeno che viene ripreso anche sui lati, in corrispondenza di tasto Power e bilancere del volume.

Ma non finisce qua: il tema cyberpunk-iano viene ripreso anche nel software, con una UI tematizzata ad hoc. A tal proposito, trovate tutte le modifiche apportate nell'articolo dedicato, e vi ricordiamo anche che ci sarà un OnePlus Watch CyberPunk 2077 Edition.

