Realme sfida Xiaomi e prepara il suo monopattino elettrico

Realme è riuscita in pochi anni a diventare il brand a vendere 100 milioni di smartphone più velocemente di tutti, conquistando in breve tempo la sesta posizione globale. E se un sub-brand così giovane è riuscito in un traguardo tale è anche grazie alla pressante strategia di espansione applicata da mamma OPPO. La nascita di questo sub-brand deriva dalla volontà di controbattere allo strapotere di Xiaomi, che con il suo sub-brand Redmi ha rapidamente conquistato il territorio asiatico. Specialmente in India, dove il marchio Redmi ha come obiettivo quello di macinare numeri più velocemente possibile grazie ai suoi prezzi accessibili a molti.

Il monopattino elettrico Realme potrebbe presto diventare realtà

Ma lo strapotere di Xiaomi non si riflette unicamente sul mondo degli smartphone, ma anche di tutti quei prodotti che gli gravitano attorno. Uno dei settori in cui Xiaomi ha saputo ritagliarsi uno spazio è quello dei monopattini elettrici, praticamente diventando l'unico produttore di smartphone ad annoverarli nel proprio catalogo. Ma questa posizione di vantaggio potrebbe presto essere interrotta proprio dalla diretta rivale Realme.

Più passano i mesi, più Realme dimostra di fare sul serio quando si parla di estendere il proprio ecosistema. Tablet, notebook, cuffie TWS, smartwatch, smartband, condizionatori, lavatrici, speaker, smart TV e TV stick, aspiratori (anche robotici) mouse, visori VR, purificatori d'aria, rasoi, asciugacapelli, lampade. E tutto questo soltanto nel 2021.

Se si scava fra le certificazioni di settore, si scopre che Realme sta preparando anche quello che sarebbe il suo primo monopattino elettrico. La certificazione porta il nome di “Realme TechLife”, proprio ad indicare il nome dell'ecosistema che caratterizza il marchio Realme. La descrizione dell'ente certificativo rimane un po' vaga, facendo riferimento a “veicoli elettrici“, ma anche “tavole auto-bilancianti, bici elettriche” ed altro ancora. C'è addirittura chi ipotizza che Realme potrebbe sorprendere tutti e lanciare un vero e proprio scooter elettrico. Non resta da capire di cosa si tratti questa novità non appena avremo maggiori informazioni.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu