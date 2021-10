Realme Pad costerà poco: svelati i prezzi in Italia

Se state attendendo Realme Pad per valutarne l'acquisto, sappiate che il tablet sta arrivando in Italia e adesso ne conosciamo il prezzo. In occasione della sua presentazione ufficiale, la compagnia ne confermò la futura disponibilità nel nostro paese, ma senza rivelare dettagli in più. Niente data e niente prezzi, quindi, ma a darci maggiori delucidazioni in merito ci ha pensato il mondo dei leaker. E le informazioni trapelate in rete ci fanno capire che l'anima low-cost del tablet Realme sarà conservata anche qua in Europa.

Realme Pad sta per debuttare in Italia: ecco a quale prezzo arriverà

Come prevedibile, il tablet avrà un costo maggiorato in occidente per le solite ovvie ragioni di tasse e quant'altro. Nel caso di Realme Pad, il prezzo ammonterebbe a 239€ per la variante da 3/32 GB, salendo a 259€ per la 4/64 GB e la 289€ per la 6/128 GB. Rispetto alla presentazione per l'India, scopriamo quindi che ci sarà anche una variante dotata di memorie più grandi da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Non è chiaro, invece, se ci sarà una variante LTE anche qua da noi.

realme Pad prices for Europe:



-3GB+32GB: €239

-4GB+64GB: €259

-6GB+128GB: €289 pic.twitter.com/rHakBIDAEf — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) October 21, 2021

Resta da scoprire quando verrà ufficializzata la commercializzazione in Italia di Realme Pad. Per il resto, le specifiche rimangono invariate, a partire dallo schermo IPS LCD da 10,4″ Full HD+ (2000 x 1200 pixel) in 5:3 con densità di 224 PPI. Dentro al tablet c'è una configurazione di fascia media, con un SoC MediaTek Helio G80 a 12 nm con CPU octa-core (2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55), GPU Mali-G52 MC2 ed espandibilità tramite microSD. L'alimentazione è fornita da una batteria da 7.100 mAh con supporto alla ricarica rapida 18W con modalità inversa. Il comparto multimediale comprende quad speaker stereo, con due fotocamere da 8 MP davanti e dietro, mentre il software è basato sulla Realme UI for Pad con Android 11.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu