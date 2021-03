Nuovo appuntamento con l'ecosistema di Realme. Il brand indo-cinese infatti, ha lanciato un nuovo prodotto da aggiungere alla gamma di prodotti smart home, la lampada notturna Realme Motion Activated Light Night Lamp, dal prezzo veramente piccolo.

Realme Motion Activated Light Night Lamp: tutto sulla nuova lampada notturna smart

Già dal design della lampada notturna di Realme ci rendiamo conto di quanto sia gradevole ed elegante da vedere. La sua forma a disco ha un vano centrale non illuminato ma che funziona da sensore touch. Il buco di quest'ultima è molto funzionale in quanto oltre a poter essere attaccata al muro con l'adesivo dedicato, è possibile apporre un laccio per poter un esercizio di stile ancora più bello.

Passando alle sue funzioni, la Realme Motion Night Lamp ha un sensore di movimento ad infrarossi, un sensore luminoso automatico, un timer di auto stand-by dopo 15 secondi, una doppia modalità luminosità ed una protezione per gli occhi. Il rilevamento ha un raggio di 120°, mentre la luce raggiunge i 2800K. La luce notturna funziona con 3 batterie mini-stilo AAA.

La nuova luce notturna smart Realme Motion Activated Light Night Lamp è attualmente disponibile in India al prezzo al cambio di circa 7€ (599 rupie), ma non è escluso che il brand possa farla approdare anche in Europa, allargando le possibilità della sua linea TechLife.

