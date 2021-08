Realme Book ha una data di presentazione

Realme è indubbiamente il produttore di smartphone più giovane in circolazione, ma al contempo uno dei più promettenti. Grazie anche alla spinta data dalla nascita come “costola” di OPPO, il brand si è saputo imporre come scelta ideale per chi è alla ricerca della maggiore convenienza. In un mondo dove marchi storici come Huawei e Xiaomi iniziano ad avere prezzi praticamente equivalenti alla controparte più mainstream, se ne sentiva il bisogno. E dopo i risultati record raggiunti, Realme è pronta ad ampliare il proprio ventaglio di prodotti, toccando anche settori mai esplorati finora come quello dei notebook. Realme Book: questo sarà il nome del primo laptop del brand: andiamo a scoprire tutti i dettagli trapelati tra design, specifiche, prezzo e uscita.

Aggiornamento 06/08: arrivano nuovi dettagli sulle specifiche di Realme Book e sulla data di presentazione. Trovate tutte le novità direttamente nella sezione “Hardware” e in quella dedicata a prezzo e uscita del notebook.

Realme Book: tutto quello che sappiamo sul primo notebook del brand

Design e display

Dopo tante chiacchiere, voci, conferme e smentite, ecco come sarà fatto il notebook Realme. Le prime immagini dal vivo pubblicate dai colleghi di Android Authority lasciano pochissimo spazio ai dubbi, confermando anche il nome del terminale. Realme Book presenta un corpo in alluminio, speaker stereo ed un display LCD anti-riflesso da 14″ Full HD con rapporto in 3:2.













Lo schermo presenta cornici ottimizzate ma al momento non ci sono dettagli su dimensioni e versioni in arrivo sul mercato. Le immagini pubblicate ci mostrano un dispositivo dal design ampiamente collaudato: un ultrabook dal corpo leggero, con uno spessore contenuto.

Alle foto dal vivo si aggiungono i più dettagli render prodotti da OnLeaks, mostrandoci Realme Book da tutte le angolazioni. La scocca misura 307 x 229 x 16 mm ed include un tasto Power comprensivo del sensore ID per lo sblocco biometrico.

Oltre alla versione argento – chiamata Real Grey – il primo notebook di Realme dovrebbe arrivare anche in altre tre colorazioni, dati toni decisamente più sgargianti. Si tratterebbe delle varianti Real Red, Real Blue e Real Apricot, protagoniste di alcuni render pubblicati da OnLeaks.

Specifiche e caratteristiche

Essendo un notebook di nuova generazione, Realme Book sarà dotati di soluzioni targate Intel, con CPU i3 ed i5 11th Gen. Le ultime indiscrezioni parlano della presenza di una variante con processore Intel Core i5-1135G7, accompagnato da almeno 16 GB di RAM e una scheda Intel Iris Xe. Non sappiamo ancora se ci sarà una GPU dedicata, così come non conosciamo ancora tutti i tagli di memoria e l'amperaggio della batteria. Sulla base dei feedback ricevuti dalla community, si è parlato anche dell'interazione tra smartphone e laptop, potendo così sfruttare al meglio l'ecosistema Realme. Le immagini ci rivelano anche il reparto I/O, dotato di una porta USB Full Size, due porte USB Type-C e l'ingresso mini-jack.

Realme Book receives the 3C certification, will feature 65W fast charging.#Realme #RealmeBook pic.twitter.com/vSu3rwpAkN — Mukul Sharma (@stufflistings) July 29, 2021

Nelle scorse ore Realme Book è stato avvistato nel database dell'ente 3C: il terminale arriverà con il supporto alla ricarica rapida da 65W. La comparsa di questa certificazione è decisamente indicativa: significa, infatti, che il laptop è ormai pronto al debutto ed è probabile che non manchi molto all'evento di lancio.

Oltre alla certificazione ottenuta sulla ricarica, apprendiamo da un'ulteriore certificazione che il notebook di Realme sarà in realtà diviso in 3 modelli. Infatti, abbiamo ora notizia dei nomi in codice RMNB1001, RMNB1002 e RMNB1003. Non ci sono purtroppo indicazioni sulle differenze tra i tre modelli, ma è probabile possano variare tra chipset e configurazioni del display.

Si parla anche di audio e stando alle parole dell'insider Ishan Agarwal dovremmo trovare a bordo degli speaker stereo co-ingegnerizzati Harman/Kardon. Di conseguenza aspettiamoci un'esperienza di ascolto di tutto rispetto, sia per quanto riguarda la riproduzione dei contenuti audio che l'intrattenimento video.

Software

A distanza di sei anni dall'ultima versione, il 24 giugno Microsoft ha annunciato Windows 11. Si tratta della nuova incarnazione del sistema operativo della casa statunitense il quale introdurrà vari modifiche all'interfaccia utente e miglioramenti nelle prestazioni. Il debutto del sistema è previsto entro fine anno, molto probabilmente verso fine novembre o inizio dicembre. A poche ore dall'annuncio di Microsoft arriva la risposta di Realme: il primo notebook avrà dalla sua Windows 11 (che dovrebbe però arrivare con un aggiornamento successivo e non al debutto del laptop).

Realme Book – Prezzo e data d'uscita

This suitcase looks interesting. Which product from it are you most excited about? pic.twitter.com/pKC1FcYb6Q — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) August 4, 2021

Stando ad un tweet pubblicato dal CEO dell'azienda, Realme Book dovrebbe debuttare il prossimo 18 agosto, durante l'evento di lancio dei modelli GT Master in India. Stranamente l'immagine non fa riferimento al primo tablet del brand, atteso insieme al laptop. In merito al possibile prezzo di Realme Book si vocifera di una cifra a partire da circa 454€ al cambio, ossia 40.000 rupie indiane.

Per quanto riguarda invece il mercato internazionale, il notebook sbarcherà in versione Global e la divisione nostrana ha già confermato che sia il primo laptop che il tablet arriveranno in Italia. Per prezzo e disponibilità nel nostro paese bisognerà pazientare: tutti i dettagli saranno confermati prossimamente.

