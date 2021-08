Realme GT Master arriva in Italia (anche Explorer): specifiche e prezzi

Assieme alla presentazione del suo primo notebook, Realme ha ufficializzato anche in Italia la coppia GT Master e Explorer Edition. Se con Realme GT 5G parliamo di un top di gamma con (quasi) tutti i crismi, questi modelli puntano alla fascia medio/alta del mercato. E lo fanno con specifiche di rilievo, con chipset targati Qualcomm ed un comparto fotografico parzialmente ereditato dai top OnePlus e OPPO.

Realme porta in Italia la serie GT Master e Explorer Edition

La prima cosa per cui saltano all'occhio Realme GT Master e Master Explorer Edition è senz'altro l'aspetto estetico. Per l'occasione, la compagnia ha collaborato con il designer Naoto Fukasawa, apprezzato per i suoi lavori col marchio MUJI. Il risultato sono varianti che, anziché il classico vetro, adoperano un'ecopelle e delle finiture che riportano alla mente le valigie MUJI. Dimensionalmente parlando, siamo di fronte a due smartphone Super AMOLED a 120 Hz con schermi da 6,43″ Full HD+ sul Master e curvo da 6,55″ Full HD+ con supporto HDR10+ per l'Explorer. Il design punch-hole laterale fa sì che venga accolta una selfie camera da 32 MP per ambo i modelli.

Il comparto hardware è altrettanto differente: sul modello Master abbiamo lo Snapdragon 778G con 8/256 GB, su quello Master Explorer il più performante Snapdragon 870 con 12/256 GB. Per entrambi è comunque supportata la connettività 5G, così come Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed NFC. Cambiano le dimensioni e quindi anche la batterie, 4.300 mAh per il Master, 4.500 mAh per il Master Explorer, mentre non cambia la ricarica SuperDart da 65W. Niente da fare, invece, per la ricarica wireless.

L'altra differenza principale la fa il comparto fotografico. Realme GT Master ha una tripla fotocamera da 64+8+2 MP, comprensiva di grandangolare e sensore macro. Realme GT Master Explorer, invece, ha una più evoluta 50+16+2 MP, con Sony IMX766, stabilizzazione ottica e grandangolare migliorato.

Prezzo e disponibilità

Realme GT Master sarà venduto in Europa al prezzo di 399€, salendo a 499€ per la versione Explorer Edition. Non abbiamo ancora info precise per date e disponibilità in Italia.

Vuoi sapere tutto sui nuovi Realme GT Master e Explorer Edition? Allora dai un'occhiata al nostro mega approfondimento dedicato alla gamma!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu