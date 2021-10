Honor X30i ufficiale: è l’outsider concreto ed economico

Honor sembra aver ingranato la marcia e si è già portata avanti puntando a lanciare la serie X30, che oltre al Max comprende anche il modello X30i. Questo nuovo modello si propone di fare dell'equilibrio il risultato tra le sue specifiche tecniche ed il prezzo a cui viene proposto, rendendosi un outsider da non sottovalutare.

Honor X30i: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo mid-range

Design e display

Il nuovo Honor X30i inizialmente sembrava potesse utilizzare un design simile a quello di Huawei P50, ma nella realtà dei fatti arriva con uno stile più “essenziale”. Il terminale è infatti dotato di un display LCD da 6.7″ con risoluzione Full HD+ (2388 x 1080 pixel), refresh rate a 90 Hz, campionamento del tocco a 180 Hz ed un punch hole per la selfie camera da 8 MP. Il corpo presenta uno spessore di 7.45 mm ed un peso di 175 grammi mentre il lettore d'impronte digitali è posizionato lateralmente. Il dispositivo arriva nelle colorazioni Sea Blue, Titanium Silver e Night Back.

Hardware

Per la configurazione hardware, Honor X30i è dotato del MediaTek Dimensity 810, il medio-gamma del produttore con il supporto alla connettività 5G. Per la memoria, troviamo invece 6/8 GB RAM e 128/256 GB di storage. Presenti all'appello il supporto GPU Turbo X e la Virtual RAM che espande la memoria volatile di ulteriori 2 GB. La batteria è invece un'unità da 4.000 mAh con ricarica rapida da 22.5W. Passando al comparto fotocamera, il dispositivo offre tre sensori da 48 + 2 + 2 MP, gli ultimi due divisi in macro e profondità e accompagnati dal flash LED.

Honor X30i – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Honor X30i arriva in Cina e si pone l'arduo compito di sfidare il pari categoria Redmi Note 11, dalle specifiche affini, provando a contrastarne le vendite con un prezzo “aggressivo”: si parte infatti dai circa 188€ (1.399 yuan) per la versione 6/128 GB, per poi salire a circa 229€ (1.699 yuan) per la versione 8/128 GB e finire con la versione 8/256 GB a circa 256€ (1.899 yuan). Come il sopracitato X30 Max, questo modello sarà uno dei punti di forza del brand per il Singles Day 2021, ma non è previsto (per ora) che Honor lo porti anche in Occidente.

