La serie Redmi Note 11 potrebbe avere un Dimensity non ancora utilizzato

Manca ancora un po' al debutto della prossima serie principale della costola di Xiaomi, ma cominciano già a spuntare le prime indiscrezioni: si tratta di dettagli da prendere con le pinze, ma è comunque arrivato il momento di fare chiarezza e di raccogliere tutte le novità, le conferme e le voci in merito a specifiche tecniche, design, prezzo e uscita di Redmi Note 11 e Note 11 Pro 5G!

Aggiornamento 11/10: secondo alcune indiscrezioni, la serie Redmi Note 11 potrebbe avere almeno un modello con il chipset medio/top gamma di MediaTek. Tutti i dettagli in “Design e specifiche tecniche”.

Redmi Note 11 e Note 11 Pro 5G: al via le primissime indiscrezioni

Design e specifiche tecniche

In merito al design – ovviamente – si brancola nel buio: Xiaomi non ha ancora fornito indizi e dai principali leaker cinesi tutto tace. L'unica voce arriva dal team di LetsGoDigital, il quale ci regala delle immagini concept render: rappresentano solo un'ipotesi, ma è un punto di partenza. Redmi Note 11 e Note 11 Pro 5G potrebbero cambiare registro rispetto agli attuali modelli ed avere un look più simile alla serie 11T di Xiaomi. Ripetiamo: si tratta di un concept e nulla più!

Per il display diamo per scontata la presenza di un'unità flat, probabilmente ancora una volta AMOLED da circa 6.6″ con risoluzione Full HD+. Altro dettaglio importante riguarda il refresh rate, quasi sicuramente a 120 Hz e con una frequenza di campionamento al tocco di 240 Hz (come l'attuale modello Pro). Per la versione standard ci aspettiamo ancora una volta un pannello LCD a 90 Hz.

Per quanto riguarda invece il comparto tecnico, probabile che Xiaomi continuerà ad affidarsi a MediaTek con varie soluzioni Dimensity 5G. Non ci sono vere conferme, ma i leak spingono per l'idea che in almeno un modello di questa serie sia presente il non ancora utilizzato e nuovo Dimensity 920, che aprirebbe la sfida diretta ai prossimi Reno 7, che potrebbero utilizzarlo parimenti. Capiremo ora se andrà solo sul modello top o se avremo un modello di mezzo con queste caratteristiche.

Diversa è la questione della ricarica rapida: secondo il noto leaker cinese DigitalChatStation la prossima serie di Redmi dovrebbe avere una super ricarica, la stessa di alcuni modelli di fascia top.

Sicuramente si tratterà di una soluzione dedicata solo a Redmi Note 11 Pro 5G: vedere la super ricarica da 120W a bordo di un modello della gamma Note sarà di certo un'esperienza. Come al solito è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni, almeno fino ad una conferma ufficiale.

Redmi Note 11 – Prezzo e uscita

Non ci sono ancora dettagli sul prezzo di vendita e sull'uscita della serie Redmi Note 11. Non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli. Comunque, per il lancio è molto probabile che dovremo pazientare fino a marzo 2022.

