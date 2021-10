Honor X30 Max, il ritorno dei phablet: ecco le specifiche

Con il debutto del precedente X10 Max si è concretizzata la promessa di Honor di realizzare altri modelli della serie, in vista del prossimo Honor X30 Max. In fondo parliamo pur sempre di veri e propri phablet, cioè dispositivi dedicati ad un pubblico di nicchia. Per quanto il trend generale viri verso display sempre più ampi, i produttori cercano un equilibrio nelle dimensioni per non “spaventare” gli utenti. A quanto pare la casa cinese non è intenzionata a dire basta ai dispositivi “XXL”, perciò scopriamo quali saranno le sue caratteristiche tecniche.

Aggiornamento 18/10: un nuovo leak ci svela alcune delle specifiche tecniche di Honor X30 Max. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Honor X30 Max: tutto quello che sappiamo finora

Honor X20 Max diventa X30 Max? Ecco l'indiscrezione

A seguito di tutti i rumor che ci hanno portato a conoscere il nuovo Honor X20 Max, potrebbe esserci un plot twist commerciale. X20 Max potrebbe infatti non arrivare sul mercato. O meglio, arriverebbe ma in realtà con il nome di Honor X30 Max, segnando il debutto di una nuova serie X in cui ci sarebbe il phablet che sarebbe stato creato per quella nicchia di utenti che vogliono schermi grandi ma facilmente trasportabili.

Design e display

Secondo un report proveniente dalla Cina, i modelli X20 e X20 SE saranno accompagnati dalla terza variante Honor X30 Max. Questa sancirà il ritorno dei phablet del brand, anche se ad oggi mancano immagini che ci spiegano con esattezza come sarà fatto. In termini di design, è indicato uno stile simile a quello di X30, quindi con una fotocamera circolare posizionata sul retro della scocca. I rumors parlano anche di un ampio pannello da 7,09″ Full HD+ con refresh rate fino a 120 Hz. Non ci sono dettagli al riguardo, ma è lecito ipotizzare la presenza di una soluzione punch-hole per la selfie camera, in linea con gli altri modelli della gamma.

Hardware e fotocamera

Stando a quanto trapelato, Honor X30 Max dovrebbe essere uno dei molteplici smartphone con soluzione MediaTek, più precisamente il SoC Dimensity 1100. Prodotto a 6 nm, il chip ha dalla sua una CPU octa-core (4 x 2,6 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55) e una GPU Mali-G77 MC9. I tagli di memorie comprenderebbero due varianti da 6/128 GB ed una top da 8/256 GB, mentre l'alimentazione sarebbe fornita da una 6.000 mAh con ricarica rapida SuperCharge a 22.5W.

Come prevedibile, Honor X30 Max non sarà un camera phone e lo si scopre dalla configurazione fotografica. Si parla di una tripla fotocamera da 64+2+2 MP, con la solita coppia di sensori macro e per l'acquisizione di profondità.

Honor X30 Max – Indiscrezioni su prezzo e uscita

Mentre dall'azienda tutto tace, un insider cinese assicurava che il prossimo Honor X30 Max doveva presentato ufficialmente entro la fine di ottobre 2021, in modo tale da essere commercializzato in patria in tempo per il Singles Day 11.11 (un periodo di offerte ghiotte per i cinesi e per noi occidentali).

Questo però potrebbe essere leggermente ribaltato da un nuovo leak, che ci spiega come il nuovo colosso di Honor possa arrivare direttamente a novembre, per presentarlo insieme all'atteso pieghevole Magic X, che però potrebbe essere solo messo in mostra e poi commercializzato più tardi, e al prossimo smartwatch Honor Watch GS 3, dispositivo svelato e poi “dimenticato”.

