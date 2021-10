Honor X30i compare sul web: mid-range con design top?

Honor sembra aver ingranato la marcia e si è già portata avanti puntando a lanciare la serie X30, che oltre al Max comprenderebbe anche il modello X30i. Questo presunto nuovo modello punterà a rompere la fascia media pura e si propone con un design da top gamma.

Honor X30i: tutto quello che sappiamo

Design e display

Il prossimo X30i è emerso dal leak di Bald Panda su Weibo, che sebbene non mostri una foto del prodotto, ci spiega che sarà uno smartphone dal design molto simile a quello di Huawei P50, ma con le dovute proporzioni di pregio. Immaginiamo, quindi, che avremo un bumper fotocamera a pillola, proprio come i Nova o appunto P50.

Hardware

Più chiara invece la configurazione hardware, visto che sempre dal leak precedentemente menzionato, apprendiamo che Honor X30i sarebbe dotato del MediaTek Dimensity 700, quindi parliamo di un dispositivo 5G. Per la memoria, possiamo ipotizzare 6/8 GB RAM e 128 GB di storage, considerando dove si andrà a collocare. Non abbiamo dettagli sulla fotocamera o la batteria, ma per questa ci aspettiamo una buona capienza o quanto meno una ricarica abbastanza rapida.

Honor X30i – indiscrezioni su prezzo e uscita

Non sappiamo quando uscirà e come arriverà questo X30i, ma è chiaro che ci aspettiamo che possa essere presentato insieme al modello Max, che Honor presenterà in un periodo non lontano da fine ottobre/inizio novembre 2021. Quindi, ci aspettiamo un prodotto che possa infoltire il mercato di fascia media cinese durante i Singles Day, soprattutto se il prezzo sarà molto favorevole.

