Call Screen arriva in Italia: Google Assistant dice stop ai call center

Sono passati ormai tre anni da quel Google I/O 2018 che lasciò tutti a bocca aperto con la presentazione di Duplex, una feature che ancora attendiamo di vedere integrata in Google Assistant (e che anche Xiaomi sta preparando). Per chi non si ricordasse, Google dimostrò al mondo intero i passi di gigante fatti in termini di intelligenza artificiale. Grazie alla tecnologia dietro Duplex, l'assistente Google è in grado di rispondere alle telefonate al posto nostro, con tutti i vantaggi che ne conseguono. Immaginate di non dover più rispondere alle fastidiose chiamate dei call center, lasciando che sia Google Assistant ad occuparsene.

Google annuncia lo sbarco di Call Screen per Assistant anche in Italia

Questa funzionalità specifica si chiama Call Screen e sta facendo il suo debutto dentro Google Assistant anche in Italia. Ad annunciarlo è la stessa Big G, con un post sul proprio blog in cui spiega il suo funzionamento. Nel momento in cui si riceve una chiamata sospetta da un numero che non si ha in rubrica, sull'interfaccia a schermo comparirà il pulsante “Screen call“. Basterà cliccarci per far sì che Google se ne occupi, informando l'interlocutore che la chiamate verrà gestita dall'Assistente.

Ciao, la persone che stai chiamando sta usando il servizio di controllo Google, e riceverà una copia di questa conversazione. Vai avanti e dì il tuo nome, e il motivo per cui stai chiamando.

A questo punto, l'interlocutore potrà continuare a parlare (o riagganciare, nel caso) e spiegare il motivo della telefonata. La comodità starà nel dover ascoltare nulla, dato che la conversazione verrà trascritta a schermo in tempo reale. In questo modo, potremo capire se la chiamata sia di nostro interesse e cliccare su “Dimmi di più” per far continuare l'Assistant oppure decidere di intervenire vocalmente nella conversazione. Ma se la chiamata non interessasse, potremo cliccare su “Segnala come spam“, informare tramite Assistant di non voler essere più richiamate e staccare la chiamata.

Potresti rimuovere questo numero dalla tua lista di contatti? Grazie, e arrivederci.

Almeno per il momento, Google ha confermato che la funzione Call Screen arriverà in Italia ma solo in modalità manuale. Questo significa che quando riceveremo una chiamata di questo tipo, lo smartphone suonerà e dovremo essere noi ad intervenire manualmente. Rimane quindi esclusiva di USA e Giappone la modalità automatica, cioè con Assistant che interviene immediatamente e in maniera automatizzata senza che bisogni cliccare su alcun pulsante.

Quando sarà disponibile Call Screen in Italia e su quali modelli

Google ha annunciato che l'opzione Call Screen per Assistant sta venendo rilasciata in Italia, così come in Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Irlanda e Spagna. Escludiamo che possa trattarsi di una funzionalità esclusiva per Google Pixel 6 e 6 Pro, visto che non sono disponibili ufficialmente in Italia. Il roll-out dovrebbe riguardare inizialmente tutti i Pixel, anche se non è chiaro se sia necessario o meno l'aggiornamento ad Android 12. Ne capiremo di più in futuro, quando la feature sbarcherà in maniera più diffusa nel nostro paese.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu