Xiaomi, grandi novità per la MIUI 13: riparte la sfida a Google Duplex

Che Xiaomi stia lavorando alla prossima MIUI 13 non è più un segreto, fra dichiarazioni ufficiali e smentite su presunte novità rivelatesi fake. È ancora presto per avere un quadro chiaro di come Xiaomi cambierà l'esperienza dell'attuale MIUI 12, ma qualche indizio c'è già. Come accade con gli smartphone, anche le componenti software possono ricevere delle certificazioni, rivelandosi in anticipo rispetto alla tabella di marcia. E spulciando nel database dell'ente certificativo cinese CNIPA si scoprirebbe un palese riferimento a XiaoAI 3.0.

LEGGI ANCHE:

Ricarica wireless a 100W? Questione di mesi, grazie a Xiaomi ed OPPO

Xiaomi prepara la sua versione di Google Duplex all'interno della MIUI 13

Il legame fra Xiaomi, MIUI 13 e XiaoAI 3.0 potrebbe non dirvi molto a primo impatto, perciò facciamo un salto indietro nel tempo. Più precisamente a fine 2019, quando l'azienda annunciò alla conferenza MIDC il lancio della nuova versione dell'assistente vocale. Per quanto in occidente non sia ancora stato portato, anche Xiaomi ha la propria versione del nostro Google Assistant, non potendo contare sull'ecosistema di Big G. Anche perché in occidente praticamente nessuno è riuscito a sostituire l'assistente Google, se si escludono Apple (ma Siri non c'è su Android) ed Amazon con il suo Alexa.

In Cina la situazione è differente: Xiaomi ha il proprio XiaoAI, OPPO e OnePlus hanno Breeno e Huawei ha un Celia che piano piano sta provando ad entrare in Europa. Ed una delle potenzialità espresse dalla terza versione dell'assistente di Xiaomi è la capacità di mettere l'AI al servizio delle telefonate. In poche parole, proprio come avviene con il fenomenale Google Duplex, il sistema è in grado di capire le conversazioni, gestirle al nostro posto e convertirle in testo.

Ed è proprio questa feature quella che sarebbe stata certificata da Xiaomi in merito allo sviluppo della MIUI 13. Nei documenti trapelati in rete vediamo la possibilità di effettuare la registrazione delle chiamate. A queste registrazioni verrebbero automaticamente abbinati i rispettivi numeri di telefono in ballo, forse per questione di privacy. Inoltre, le funzionalità AI permetterebbero di avere una trascrizione testuale della conversazione.

Inutile dire che, al momento, queste informazioni sono da prendere con le pinze. Ad oggi pare abbastanza prematuro parlare di novità per la MIUI 13, specialmente se così dirompenti. Sicuramente ne riparleremo nei mesi a venire, ma nel frattempo vi ricordiamo che in questo articolo trovate la lista dei modelli che dovrebbero aggiornarsi alla MIUI 13.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu