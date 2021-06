Honor X20 SE ufficiale: la gamma media si rinnova con stile

A seguito della nuova gamma 50, si è parlato in maniera abbastanza vaga su quella che potrebbe essere la nuova gamma del brand, se non per la serie Magic (con tanto di conferma per lo Snap 888+). Nel frattempo la casa cinese si dedica anche alla fascia media, anticipando il possibile arrivo della gamma X20 con il nuovo Honor X20 SE, mid range con ottime specifiche tecniche.

Honor X20 SE ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche

L'intento di Honor nel settore smartphone è chiaro e dichiarato, però la sola gamma V40 non può certo reggere il confronto degli altri colossi sul mercato, soprattutto se la distribuzione è ancora rivolta alla sola Cina. Per quanto riguarda il nuovo arrivato Honor X20 SE, che segue il fortunato (sempre in patria) X10 della vecchia gestione, ci troviamo alle prese con un dispositivo semplice ed essenziale, ma che non rinuncia allo stile.

Per quanto riguarda il design Honor X20 SE adotta uno stile non lontano dai Nova di Huawei, con un bumper arrotondato in cui sono inseriti tre sensori fotocamera. Il display è un'unità LCD da 6.6″ Full HD+ con un punch hole per la selfie camera da 16 MP. Il lettore d'impronte è montato lateralmente mentre in termini di spessore e peso abbiamo un corpo da 8.4 mm ed 179 grammi.

Specifiche

A muovere il nuovo arrivato troviamo il chipset MediaTek Dimensity 700, soluzione 5G accompagnata da 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage. In termini di batteria il dispositivo integra un'unità da 4.000 mAh con ricarica rapida a 22.5W mentre il comparto fotografico si affida ad una tripla camera con sensore principale da 64 MP e due moduli aggiuntivi da 2 MP. Lato software troviamo Magic UI 4.1 con Android 11.

Honor X20 SE – Prezzo e data di uscita

Sebbene si pensasse potesse arrivare lo scorso 7 giugno 2021, quando fu poi invece il turno dei laptop MagicBook X e Pad X7, quanto meno il modello Honor X20 SE ha debuttato in Cina direttamente a fine mese, quasi a sorpresa. Il dispositivo è presente nelle versioni da 6/128 GB e da 8/128 GB, rispettivamente a 234€ e 260€ al cambio attuale (1.799/1.999 yuan).

