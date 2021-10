Huawei pensa alla fascia low budget con il nuovo Enjoy 20e

Dopo aver lanciato in modelli maggiori Enjoy 20, 20 Plus e 20 SE il colosso cinese continua ad arricchire la sua gamma low budget con Huawei Enjoy 20e, dispositivo senza troppe pretese ed un prezzo di partenza super accessibile: ecco i primi dettagli sull'entry level, direttamente da Huawei.

Huawei Enjoy 20e: che cosa sappiamo finora

Design e specifiche

La casa cinese ha già reso noto il design di Huawei Enjoy 20e, insieme ad alcuni dettagli sulle specifiche. Come si nota già dal primo impatto, il dispositivo arriva per la fascia entry level, con un anacronistico notch a goccia ed un layout della fotocamera non proprio attuale. Sul retro trova spazio il lettore d'impronte digitali. Frontalmente abbiamo invece un display HD da 6.3″.

Sappiamo che il terminale avrà dalla sua 128 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh, ma mancano dettagli su RAM, chipset, velocità di ricarica, connettività e fotocamera (ma è visibile una configurazione doppia, con flash LED). Il precedente Enjoy 10e era dotato di un chipset MediaTek Helio P35: vedremo se anche quest'anno Huawei si affiderà alla casa taiwanese oppure se ci sarà un cambio di rotta.

Non appena ci saranno ulteriori info provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità.

Prezzo e uscita

Manca ancora una data di presentazione ma in base a quanto si evince il nuovo arrivato sarà lanciato in Cina durante il periodo promozionale del Singles Day 11.11. Inoltre lo store Tmall ha confermato in via ufficiale che il prezzo di partenza di Huawei Enjoy 20e sarà di circa 133€ al cambio attuale, ossia 999 yuan (come si nota dal poster pubblicato in rete).

